王君馨拍片吐懷孕心聲坦言懷二胎體力透支　盼大家多關懷產後媽媽

40歲的王君馨（Grace）經常在社交平台分享育兒日常。近日，她拍片分享懷第一胎與第二胎之間的巨大差異。她坦言懷第二胎的同時要照顧大女Audrey，令她體力透支，亦令她自省以往對媽媽朋友的關懷不足。



懷一胎有充足休息時間 懷二胎挑戰體能和耐性

王君馨在影片中感嘆，以前懷第一胎時，雖然還是新手媽媽，什麼都不懂，但是有充足的休息時間，生活節奏相對輕鬆，有時間做很多喜歡的事，例如煮健康餐點、寫日記、讀聖經等。

但是到了懷第二胎，情況卻完全不同。她表示大女Audrey現在大約一歲半，正處於精力旺盛的時期，甚至跑得非常快，需要做很多活動「放電」，否則晚上會睡得不好；加上她開始四處爬跳，一不留神就會跌傷，必須24小時盯著。

Grace直言有種「有心無力」的累，特別是在孩子生病或哭鬧時，更是力不從心。過往能輕鬆抱Audrey 15至20分鐘，但如今因腹部無法受力，僅靠雙臂支撐5分鐘便已手軟。她亦指出，Audrey雖然未懂得表達自己，但卻很有自己的堅持，一旦下定決心要做某件事，便不太願意聽別人的教導，令她笑言除了是對體力的挑戰，也是對耐性的考驗。

自省曾是糟糕朋友 盼大家多關懷產後媽媽

回想以往的經歷，Grace坦承自己在未成為媽媽之前，其實是一個「Terrible Friend」，過往因為不懂得如何提供實質協助，極少主動探望身邊剛生育的朋友。如今親身經歷過後，她明白到新手媽媽很需要朋友的關心，只要朋友幫手抱抱BB，或者煮健康食物、買餸幫手備料、做一點家務或購買育兒物品，已經是很大的幫助。

她更建議大眾，如果身邊有懷有第二胎的朋友，不妨提供具體的支援，例如帶年紀較大的孩子到公園玩、吃個雪糕，對一個筋疲力竭的媽媽來說，一個小時的寧靜時間已經是很大幫助，是一個「莫大的祝福」，甚至靜靜地陪在朋友身邊聽她訴苦，給她一個擁抱，給予精神上的支持已經是很大的幫忙。

為媽媽打氣：所有媽媽，你們都做得很好

Grace表示很多人有產後抑鬱或者情緒病，這並不稀奇，因為當媽媽是一個很艱難的工作，一點都不容易。每日有很多事情要處理，很難抽時間照顧自己，所以她非常鼓勵身邊的朋友，好好關心身邊的家長朋友，特別是沒有請工人姐姐，或者是單親的家庭，更加需要朋友的愛和小小的幫忙：「Every little thing helps!」。

最後她亦鼓勵大家：「所有媽媽，你們都做得很好（you guys are doing a great job）！無論你覺得自己做得好不好、合不合格，你都已經盡力了（tried your best），當媽媽真的是一件很不容易的事（It’s a really hard job）。」