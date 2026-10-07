美國母親分享親子片遭MetaAI起底　查家庭帖文翻出女兒資料住址

家長要小心保護小朋友私隱，記錄生活的內容隨時可能會被AI搜集和公開！美國一名母親近日發現，她在發布一段影片後，Meta AI竟從她和家人多年來發布的內容中，搜集和整理出兩名女兒的姓名、照片和資料，甚至試圖拼湊出他們一家的居住地點，令她感到非常恐懼。



溫馨影片遭掃描 Meta AI主動問「幼童是誰」

美國猶他州一位母親Kalie Robins，在社交平台發布一段影片，在片中講述Meta AI如何從家人過往發布的帖文中，搜集並整理出兩名女兒的個人資料。

她表示，之前曾在網上發布一段與女兒在車中唱歌的片段，當她轉發到Facebook時，Meta AI建議她搜尋「這位兒童乘客是誰？（Who's the child passenger?）」。她感到疑惑，認為AI主動建議查問未成年人的資料相當奇怪。

AI跨帳號挖掘歷史足跡 連已刪內容也被AI建檔

當她點擊該建議問題後，Meta AI隨即搜尋並列出兩名孩子的相關資訊，包括姓名、出生資料、照片及影片，而這些內容大多是家人多年前曾在網上分享的。當中甚至包括Kalie母親數年前發布的初生嬰兒照片，以及一張Kalie早已刪除的舊照片。

其後，Meta AI更建議她搜尋：「Kalie Robins住在哪裡？（Where does Kalie Robins live?）」當她點擊問題後，AI便開始搜尋她過往發布的帖子，並顯示「正在確定Kalie Robins的位置」，試圖從相關內容拼湊出她的居住地點。

女兒出生資料興趣被起底 更推斷就讀年級

Kalie分享了多張對話截圖，圖中顯示，Meta AI從他們的家庭生日貼文和出生公告中收集了女兒的年齡，並顯示其中一個孩子出生時的體重等詳細資訊。另外亦整理了女兒的興趣和愛好，包括她們最喜歡的沙灘、書籍等，更根據她們的年齡推斷她們可能正就讀甚麼年級。這些個人資訊被AI搜集並公開，令她感到非常恐懼。

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Meta坦承功能失當 緊急修正相關功能

Meta回覆外媒《Futurism》的詢問時表示，Meta AI可以搜尋用戶發布的內容，以及網上的公開資料，原意是想讓用戶進一步了解感興趣的主題。Meta亦承認，今次功能「未能達到預期效果」，系統不應主動向Robins提出這樣的問題，並指目前已經修正這個問題。