9旬婆婆喪子家人為瞞真相　用AI技術重現兒子形象定期視像報平安

90多歲婆婆的兒子不幸逝世，家人怕老人家承受不了打擊，只好隱瞞死訊，並託內地團隊製作逝者的AI形象，定期與婆婆視像通話。這項技術引起不少網民關注，有人認為能為生者帶來安慰，但亦有人質疑做法是欺瞞家人。



9旬婆婆喪子 家人怕無法承受打擊

內地南京「超級頭腦」團隊，透過AI技術還原逝者的形象、聲音和語氣，幫助客戶與逝世的親人互動。創始人張澤偉分享一宗案例，他指當時朋友的父親不幸意外離世，家人擔心90歲的嫲嫲知道後會無法承受打擊，只好一直暪著老人。但是，時間久了嫲嫲也開始懷疑，朋友只好向張澤偉求助，希望他可以用AI技術製作出父親的形象向老人家報平安。

起初，張澤偉打算拒絕，但朋友卻表示：「如果嫲嫲知道兒子離世的消息，絕對活不過3個月。」最終他決定接下委託，用AI製作出朋友父親的形象，塑造「數字生命」，用熟悉的面孔和聲音與嫲嫲通話。後來，嫲嫲與「兒子」定期聯絡，一直沒有發現對方不是自己的兒子。

為逝者製作AI形象 模擬外貌與聲線

這經歷令張澤偉開始發展「AI復活」的技術。他會收集逝者的照片和影片等數據，結合AI人像訓練技術，重現逝者的聲音、影像和行為模式。在實際操作時，會安排員工或心理諮詢師透過這些數據所建立的形象，與家屬進行視像通話，系統會即時進行換臉及變聲處理，模擬逝者的外貌與聲線。

張澤偉分享有不少客戶都希望用這項服務，與逝世的親人見面，例如外孫女希望離世的外婆可以出席她的婚禮；家長希望為夭折的女兒規劃未來等。每年清明節，他都會接到大量查詢電話。

創始人：破地獄是破活人的地獄

他表示，目前的AI形象仍未達到完美，但不少人為了再見逝者一面，往往會忽略當中的不足。對生者來說，他們只是希望能有一個能陪伴、釋懷和好好告別的對象。他亦引述電影台詞，形容這項技術的意義是在於幫助活人走出傷痛：「破地獄破的到底是誰的地獄？破的是活人的地獄。」

網民反應兩極

不過，網民對於這項技術抱持兩極的看法，有人認為這科技能為生者帶來安慰與寄託；但也有人認為用AI欺騙長輩不道德，更表示總有天真相會曝光，可能會對老人造成傷害。