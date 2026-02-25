TikTok推AI年齡檢測封鎖未滿13歲用戶　多國收緊兒童網絡使用限制

社交平台｜TikTok在歐洲推出AI輔助年齡檢測技術，配合歐洲私隱法規，識別並移除13歲以下的帳戶，同時推出多項青少年保護措施，包括私訊年齡門檻、螢幕使用時間限制及內容過濾機制，全面保障兒童及青少年的網絡安全。



最近，不少國家相繼制定政策，限制兒童及青少年使用社交媒體。在全球加強監管未成年人網上活動的趨勢下，多個社交平台亦陸續設定用戶最低使用年齡，並推出不同保護措施，以保障兒童及青少年網絡安全。

利用AI技術檢測用戶年齡

近日，TikTok與愛爾蘭資料保護委員會合作，根據歐洲私隱法規，在歐洲推出一項AI輔助年齡檢測技術，用來識別並移除13歲以下的兒童帳戶。目前，TikTok的最低使用年齡為13歲，新系統會分析用戶的個人資料、發布內容，以及發文模式和使用行為，來評估用戶是否未達規定年齡。

平台將偵測並封禁13歲以下用戶

當AI系統偵測到某個帳戶用戶疑似未滿13歲，會交由由專業審核員進一步審核，再評估是否應封禁帳戶。如果審核有誤，用戶可以提出申訴，用平台提供的方式來核實年齡，例如提供身份證明文件、進行信用卡授權、上傳自拍照接受人臉年齡估算服務。

除了平台內部監測機制外，公眾亦可以舉報懷疑屬於13歲以下用戶的帳號，檢舉人無需擁有TikTok帳號。

平台估計，在多種年齡檢測方法下，TikTok平均每月在全球刪除約600萬個帳戶。

加強保護青少年用戶

此外，TikTok亦推出多項保護青少年用戶的措施，包括規定用戶必須年滿16歲才能使用私訊功能；為18歲以下的青少年用戶設定螢幕使用時間限制，並在就寢時段停止推送通知；加強內容過濾機制，過濾不適合青少年的內容。