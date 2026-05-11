AI修圖全家福竟多出一人！已故兒子現身爸爸懷中　成父母精神慰藉

一對夫妻透過AI修圖意外在全家福中看見已故孩子的身影。原為技術誤差的圖像，卻引發深刻情感共鳴。



台大婦產科醫師施景中在Facebook分享，一對夫妻將全家福透過AI修圖轉換為卡通風格時，畫面中竟多出一名早已離世的孩子，抒發他們難以言喻的思念情感。

AI圖片中「逝去老四」竟出現在在爸爸懷中（按圖瀏覽）▼▼▼

施景中醫師提到這對夫妻自高中相識，感情穩定，婚後育有四名子女，其中第四個孩子為男孩。原本家庭結構完整，夫妻在評估後選擇結紮，未再規劃生育。然而，一場突如其來的意外，讓這名男孩不幸離世。

失去孩子後，選擇自然方式迎回生命

在失去孩子後，夫妻一度考慮透過試管嬰兒再度生育，但母親選擇進行輸卵管重建手術。她認為，若透過人工方式植入胚胎，無法確定孩子是否為「同一個生命」，因此希望以自然方式讓生命再次回到家庭。其後，夫妻再度迎來第五與第六名子女，並於最後一次生產後再次進行結紮手術。

AI修圖，多出一名小男孩

近日，丈夫將一家人於自由廣場拍攝的全家福，上傳至ChatGPT，要求轉換為吉卜力風格卡通圖像。完成後，他發現畫面中原本五名子女，竟變成六名，多出一名小男孩。該男孩被他抱在懷中，其外貌與已故的第四個孩子相似。

施景中認為這並非靈異現象，而是AI在生成圖像時常見的錯誤，例如人物數量或細節出現偏差。過去亦曾出現手指數量錯誤等案例。儘管如此，這張照片仍讓夫妻產生強烈情感連結，將其視為對逝去孩子的一種慰藉，並在取得同意後對外分享。

施景中在發文中提到，雖然量子物理中的疊加與糾纏概念屬於微觀世界，但在這個故事中，夫妻對孩子的思念似乎透過某種形式被再現。他表示，對於曾經存在於生命中的家人，記憶與情感並不會消失，甚至在科技的介入下，可以以另一種方式被保留。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家庭照AI修圖，「逝去老四」竟出現在在爸爸懷中，爸媽驚喜萬分】