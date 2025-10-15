AI動物影片滲入暴力性感成人內容　傳播速度驚人憂成新版Elsagate

現時，很多家長都習慣讓小朋友看YouTube影片，或者使用社交平台來片打發時間，但是家長了解孩子觀看的內容嗎？最近有網民發現，一個有近94萬追蹤者的帳號，由原本發布可愛AI貓貓動畫，到現在經常上載詭異的影片，似乎與幾年前廣泛傳播的「Elsagate」影片非常相似。



AI動物影片滲成人內容

最近有網民在Threads發布一則貼文，指在Instagram發現一個叫「Meow.story1234」的帳號，帳號原本主打可愛AI貓貓片，畫面精緻，吸引了不少追蹤者，現時有93.7萬人追蹤，但是最近的內容變得詭異而且兒童不宜，網民提醒家長小心這類奇怪AI片，不要隨便讓小朋友觀看。網民發布貼文後不久，該AI影片帳號便更改名稱為「meowflix1234」。而根據帳號歷史，這用戶已經五度更改名稱。

該帳號最近發布的影片越來越奇怪，有暴力、性感、報仇等情節，例如孕婦背著丈夫出軌，之後又生下了與醫生的寶寶，劇情誇張、荒謬又非常成人向。其他影片也有不少兒童不宜的情節，例如丈夫與護士出軌、懷孕女性被暴力對待、嬰兒跳出飛機等。

影片使用兒童向Hashtag 傳播速度驚人

影片會用一些容易接觸到兒童觀眾的Hashtag，如「#kids」、「#cute」、「#anime」、「#babygirls」。影片內容令人聯想起幾年前廣泛傳播的「Elsagate」影片。

帳號置頂的影片是在2025年2月發布，到現時已累積569萬讚好、426萬次分享次數，傳播速度相當驚人。最近發布的影片都有1萬多至4萬讚好，亦有不少留言和分享次數，情況令人擔擾。

甚麼是Elsagate？

「Elsagate」是幾年前YouTube出現的一個現象。當時有很多影片都會用《魔雪奇緣》、《蜘蛛俠》、《佩佩豬》，以及其他受兒童喜歡的角色做封面。這些影片的有真人拍攝，亦有卡通風格，影片顏色鮮艷，內容都是以暴力、性暗示、離譜情節為主。

這些影片刻意用受兒童歡迎的角色、誤導人的標題，以及可愛風格來吸引兒童觀眾。後來演算法更是經常推送這些影片，令很多小朋友都無意中看到這些不當內容，影響他們的心智發展。

後來YouTube推出專為兒童設計的平台「YouTube Kids」，透過自動篩選、人工審查和家長設定來過濾不當內容。

AI技術發展迅速 極易生成大量動畫

隨著AI技術發展迅速，有心人要製造這些影片變得更容易，只要輸入指令，AI就可以自動生成大量動畫，令這問題再次浮出水面，只是由卡通角色變成貓或者其他動物和虛構人物，但橋段和套路仍然一樣，都是包裝成可愛的卡通風格影片，實際上卻混入成人情節。

4招保障孩子安全上網

1.避免開自動播放，儘量與孩子一起看

2.偶爾檢查孩子使用的程式中「推薦內容」出現的影片

3.使用YouTube Kids或者有家長控制功能的程式

4. 見到可疑的AI角色內容，直接向平台檢舉