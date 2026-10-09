吳尊舉家上海移居墨爾本 比較兩地學制課程 私校寄宿年近10萬澳元

47歲的吳尊與太太林麗吟結婚22年，育有一對子女，分別是15歲的女兒吳欣怡（NeiNei）和12歲的兒子吳鑫樂（Max）。近年一家為了子女的教育已數次搬遷。2022年，吳尊一家四口移居上海，當時表示希望子女能提升中文水平。早前他接受訪問時透露，原來一家人早已在半年前再度搬家，低調移居到澳洲墨爾本生活。



一家四口移居墨爾本 女兒已適應當地生活

墨爾本對吳尊一家別具意義。吳尊畢業於皇家墨爾本理工大學（RMIT）工商管理學系，畢業後返回汶萊再到台灣發展演藝事業。多年來，他與太太、一對子女每年都會到墨爾本度假，如今一家人更正式在這個第二故鄉展開新生活。

女兒NeiNei喜歡在當地生活，她認為墨爾本與上海的教育環境和課程設計都截然不同，在墨爾本學習，學業與生活都能取得平衡，她更表示目前已完全融入當地生活。

上海本地及國際學校學制

上海本地學生一般在完成小學及初中後升讀高中。由初中升高中需要參加「中考」，高中畢業前要參加「高考」，透過高考成績升讀大學。上海高考採用「3+3」模式，總分為660分，包括語文、數學、外語3門必考科目，以及3門選考科目。

另外，上海亦有不少國際學校和國際課程班，課程選擇多元，包括IB國際文憑、IGCSE及A-Level等，學生可按所修讀的課程和成績，申請內地或海外大學。

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墨爾本高中主要修讀VCE 可按升學方向選科

墨爾本位於澳洲的維多利亞州，當地高中主要採用VCE課程（Victorian Certificate of Education，維多利亞州教育證書），學生一般會在Year 11及Year 12修讀VCE課程。

VCE提供多元科目，除了英文是必修科目外，學生可按興趣及未來升學方向選擇其餘科目，包括數學、化學、體育、心理學、戲劇等。完成VCE課程後，學生會獲得澳洲高等教育錄取級別（ATAR）分數，可以憑此分數申請澳洲的大學。

部分澳洲中小學會要求國際學生在申請入學時提交AEAS（Australian Education Assessment Services）評估報告。測驗涵蓋英語能力、數學推理能力及非語文綜合能力，學校會參考評估結果，並結合學生過往學業成績及其他入學要求，決定是否取錄。

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墨爾本名校國際學生學費 寄宿一年可逾9萬澳元

如果海外學生入讀墨爾本的私立中學，每年教育及寄宿都是一筆不少的開支。以Wesley College為例，2026年Year 7至12的國際學生學費，為每年52,172至55,974澳元，寄宿費為每年35,000澳元。單計學費和寄宿費，全年合計達87,172至90,974澳元。

另一間傳統女校St Catherine's School，2026年Year7至12的國際學生學費為每年59,110至62,100澳元，寄宿費為每年37,780元。單計學費和寄宿費，全年合計達96,890至99,880澳元。