百潔布內藏540億細菌如同糞便？專家教改用洗碗刷含菌量降9成

百潔布是不少家庭每天清洗碗碟、廚具的必備用品，但看似乾淨的百潔布，原來可能蘊含大量細菌。德國一項研究發現，使用過的廚房百潔布每立方厘米的細菌數量可高達540億個、362種細菌，當中更含有大腸桿菌、沙門氏菌等致命細菌。



德國研究揭百潔布細菌量驚人 每立方厘米高達540億個

德國研究團隊曾在學術期刊《Scientific Reports》發表研究，分析了14塊使用過的廚房海綿百潔布，並透過基因定序及顯微鏡等方法，了解其中的微生物群落。

研究人員在樣本中識別出362種細菌，包括沙門氏菌、大腸桿菌等致命細菌。部分樣本位置的細菌細胞密度高達每立方厘米540億個，細菌總量等於全球人口的約7倍。

研究人員指出，由於百潔布經常接觸食物殘渣、油脂及水分，內部多孔的結構亦容易形成潮濕環境，為部分微生物提供生長條件，成為細菌溫床。

百潔布保養方法 微波爐、漂白水未必能徹底殺菌

大多數人習慣洗完碗後，只會用清水沖洗百潔布，再放在水槽旁邊晾乾。然而，清水沖洗主要是帶走部分殘渣，並不能清除所有微生物。如果百潔布長時間保持潮濕，便會成為有利微生物滋生的環境。

至於用微波爐或漂白水處理百潔布，雖然有助減少部分微生物，但亦不能保證百分百消除細菌，此類清潔手法不能取代定期更換。

建議每次洗碗後，沖走百潔布上的食物殘渣後，擠出多餘水分，並放在通風位置自然晾乾，避免長時間浸泡在水中或堆放於潮濕的水槽旁。

AI生成圖片

百潔布4大淘汰跡象 出現一項應即立刻更換

1. 發出異味

如果百潔布清洗後散發酸臭味、霉味或其他異味，可能代表內部積聚了食物殘渣或微生物。即使經過沖洗仍無法消除氣味，便應考慮直接更換。但沒有異味亦不代表百潔布完全沒有細菌。

2. 出現霉斑或明顯變色

如果百潔布出現黑點、霉斑或不尋常的變色，便不應繼續使用。尤其當霉斑深入百潔布內部時，單靠沖洗表面未必能妥善處理，建議直接丟棄。

3. 百潔布破損、變薄或容易掉屑

百潔布經過反覆使用後，可能逐漸變薄、變形，甚至出現破洞或掉屑。除了清潔效果下降，破損的結構亦可能更難徹底清洗。

4. 長期濕潤、黏膩或難以清潔

如果百潔布長時間保持濕潤，摸起來黏膩，或即使反覆清洗仍有明顯污垢殘留，便應考慮更換。若百潔布接觸過生肉、生海鮮，亦應特別小心，視乎情況決定是否直接丟棄。

建議日常頻繁使用的百潔布可考慮每兩星期更換一次，若使用量較大或較快出現上述跡象，便應提早更換，切勿單靠氣味或外觀判斷衛生程度。

比百潔布更衛生的替代品 洗碗刷3大優點

有研究指出洗碗刷細菌量明顯低於百潔布，由於洗碗刷依靠刷毛清潔碗碟，使用後通常較容易沖走污垢，亦較容易瀝乾。在適當使用和保養下，洗碗刷或有助降低部分細菌滋生的風險。

1. 刷毛較容易沖洗，減少食物殘渣積聚

百潔布的多孔結構容易藏住細小食物殘渣，單靠沖洗未必能完全清除。但洗碗刷的刷毛之間相對容易讓水流通過，使用後可直接用清水沖洗，減少污垢殘留。

2. 容易瀝乾，避免長時間潮濕

百潔布吸水能力較強，若使用後沒有妥善擠乾及晾放，便可能長時間處於潮濕狀態。洗碗刷通常不會像海綿般吸收大量水分，只要放在通風位置，讓刷毛自然瀝乾，便有助縮短潮濕時間。

3. 提供不同刷頭

洗碗刷有不同刷頭設計，可用於清潔杯子、碗碟、保溫瓶及部分較難觸及的角落。部分刷頭亦可以更換，當刷毛磨損或刷頭難以清潔時，可以按照產品設計更換相應部件。