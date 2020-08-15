家居危機︱洗碗百潔布藏362種菌 菌量比馬桶多20萬倍 教你6招消毒

近日因疫情關係，各個家庭都多了機會在家吃飯，洗碗成為日常必做的事。有想過每天洗碗使用的百潔布是細菌溫床嗎？更暗藏了362種細菌，細菌量比馬桶多20萬倍，令廚具在清洗後仍然殘留許多肉眼看不見的「不淨物」！

每天洗碗使用的百潔布是細菌溫床。（Instagram@life_supplier）

百潔布長期處於潮濕的環境之下，海綿中的食物殘留物和水分非常容易滋生沙門氏菌和大腸桿菌等細菌。根據德國《科學報告》期刊的研究中，在一般家庭收集的海綿中發現有362種不同的細菌，每平方厘米的海綿就有高達450億個細菌，數字相當驚人，菌量與人類糞便相約。英國《每日郵報》的研究報導亦指出一般家庭用的海綿百潔布驗出的細菌量比家用馬桶多達20萬倍。廚具就算經清洗後都仍然殘留細菌和不淨物，等於把細菌吃進肚裡，絕對需要留意！

百潔布長期處於潮濕的環境之下，海綿中的食物殘留物和水分非常容易滋生沙門氏菌和大腸桿菌等細菌。（Unsplash）

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肥皂的情況亦是一樣，潮濕溫暖的天氣最適合黴菌，令肥皂發霉藏菌。有時把肥皂放在肥皂盒裡，若積存太多水分亦會把肥皂泡爛，有專家指當肥皂開始變軟，就代表已經開始成為各式菌類的溫床，不宜再使用。

有時把肥皂放在肥皂盒裡，若積存太多水分亦會把肥皂泡爛。（Unsplash）

無論是百潔布或肥皂都需要放在一個能滴水瀝乾水份的架子上，避免濕潤的環境為細菌提供滋生的養分。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/15）

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