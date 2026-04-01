百潔布用太久變細菌溫床？專家揭4情況須即換　教你2招抗菌更耐用

清潔用品「菜瓜布（百潔布）」多久需要更換一次？日常生活中，菜瓜布的用途廣泛，從廚房到浴室都能用上，但如果長期不更換，小心細菌、黴菌滋生，尤其是用在洗碗上的菜瓜布更須要留意，以免造成健康方面的影響。



根據日本生活媒體《Financial Field》指出，「海綿菜瓜布」的使用期限，建議3週到1個月就要更換，若出現海綿表面破損、髒污、難以擰乾、起泡性變差等情況，就應立即更換，不該為了省錢而來犧牲健康。

海綿菜瓜布的使用壽命該如何延長？此報導中分享，在洗完碗後，可以用抗菌性的洗滌劑來浸泡海綿，並將菜瓜布放在通風良好的地方，避免過於潮濕，反而滋生細菌、黴菌，也可以準備2塊海綿菜瓜布輪著用，就不用擔心洗碗時，原先的海綿菜瓜布還沒晾乾。

最後，菜瓜布屬於日常消耗品，不該為了節省資源或省錢，而來影響到健康。我們可以選擇將要被淘汰的菜瓜布，用來刷洗水槽或是玻璃門窗，達到二次利用的機會，藉以延續它的使用壽命。

相關文章：洗碗｜洗潔精殘留碗碟「咪話唔驚」！8招確保清洗乾淨浸暖水都得

+ 12

延伸閱讀：

八點檔《豆腐媽媽》爆拍攝意外！演員從「高台墜落」 民視回應了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】