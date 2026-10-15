郭晉安父子現身倫敦街頭 郭令山苦練法國號 入讀英國皇家音樂學院

郭晉安與前妻歐倩怡離婚後，依然十分關心一對子女的成長及發展。現年18歲的長子郭令山（Brad）早前成功考入英國皇家音樂學院，主修法國號，近日郭晉安更親身到英國陪伴兒子，父子二人被網民在倫敦街頭野生捕獲，照片曝光後隨即引起關注。



網民倫敦街頭捕獲郭晉安父子 網民驚嘆18歲大仔暴風式成長

近日有網民在英國倫敦街頭偶遇郭晉安父子，並將照片分享到社交平台。從流出的照片可見，郭晉安和18歲的郭令山父子二人沿路漫步，作風低調。相隔一段時間再度公開露面，郭令山的身形明顯高大不少，身高更超越爸爸，五官亦與郭晉安有幾分相似。

照片曝光後，不少網民將焦點放在郭令山的外貌及身高變化上，驚嘆他出國留學後成長迅速，已經由昔日的小男孩蛻變成高大俊朗的少年。郭晉安陪伴兒子遠赴英國升學，亦令外界再次關注這位星二代的音樂發展。

郭晉安大仔入讀英國皇家音樂學院 苦練法國號展音樂天分

郭晉安兒子郭令山在小學一年級開始學習法國號，而早前有消息指郭令山成功考入英國皇家音樂學院，主修法國號，令不少網民留意到他的音樂才華。

郭令山所考入的英國皇家音樂學院是英國知名的音樂學校之一，創校至今已有逾200年歷史，培育過不少知名音樂家及演藝人才，包括艾頓莊、著名女歌手安妮藍妮絲、多屆格林美獎得主雅各·科里爾。

英國皇家音樂學院學費近30萬港元 全校學生人數不足800人

英國皇家音樂學院作為知名學府，全校僅有770位學生，當中本科生及研究生各佔約一半。學院採用一對一及小組教學模式，讓學生接受更具針對性的專業指導。

課程除主修樂器或聲樂外，亦涉及音樂理論、聽音訓練、合奏及其他音樂相關學習，讓學生建立更全面的音樂知識及表演能力。

學院每年會舉辦逾2500場試演，申請人一般需要透過音樂試演展示演奏實力。部分申請人亦可能需要參加音樂能力測試或學術面試，以評估其音樂基礎、聽音能力及學習目標。

學費方面，英國皇家音樂學院2026/27學年的音樂學士（榮譽）課程，國際學生每年學費為29,900英鎊，約30萬港元。 英國皇家音樂學院常規音樂學士課程一般為四年制，以每年29,900英鎊計算，四年學費已接近120萬港元。以上金額尚未包括倫敦的住宿、膳食、交通、樂器及其他生活開支。