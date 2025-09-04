16位星二代開學！即看幼稚園、小學、國際學校名單及學費

開學啦！一向以來各位星二代開學情況均受人矚目，到底現時星二代就讀哪些熱門小學？不少星二代就讀私立及國際學校，一起了解他們於本地及海外升學情況。本文將會拆解星二代就讀的幼稚園、小學、國際學校名單及學費。



車婉婉兒子升讀小三 發佈照片稱「另外一個階段又開始」

車婉婉兒子BBQ就讀聖若瑟小學，今年升上小三。她早前分享自己與BBQ合照，表示兒子正式完成二年級旅程，同時不忘感謝老師對BBQ的教導，更以「一個階段完結，另外一個階段又開始」表達到自己對BBQ小三旅程的期盼。

聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School

這所學校位於灣仔區，屬於校網12，而學校直屬中學為聖若瑟書院。學校課程重視全方位學習，各項球類活動及校隊，有足球隊、田徑校隊、游泳校隊、中英文辯論及演講隊、奧林匹克數學、STEM資優課程等。 服務類有幼童軍、小童軍、紅十字會、基督小先鋒等。 其他興趣小組包括：英文布偶、樂器、英文戲劇、電腦編程及外語等。

李璨琛長女李元元牽起妹妹一同迎接開學日

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的長女李元元（Lucy）去年9月正式成為小學生，現就讀滬江小學。近日Sophia更在社交平台上分享兩姐妹開學的照片，透露今年Lucy除了升讀二年級以外，亦同時安排了細女李斐斐（Sucy Lee）於多多國際幼兒園暨幼稚園就讀N班。

滬江小學

滬江小學實踐全日學制教育的理想，為學生提供優良學習環境，希望引導學生從群體生活中，學習辨別是非、判斷善惡、彼此尊重和互相接納等待人處事的態度，從而建立正確的價值觀及積極的人生觀。

多多國際幼兒園暨幼稚園

多多國際幼兒園暨幼稚園是香港學前教育的先驅。從 2001 年開始在香港辦學以後，一直專注為學齡前兒童提供優質沉浸式英文及普通話雙語學習課程，包括學前班（N 班或 PN 班），以及幼稚園低班（K1）、中班（K2）及高班（K3）。全日學費約為$121,220-$143,880不等。

陳敏之8歲仔仔就讀宣道國際學校

宣道國際學校向來是不少星二代之選，包括陳慧琳兒子、陳敏之兒子等。陳敏之一向愛錫兒子子樂，不時在社交平台上分享與仔仔的生活寫照，今年一月更分享子樂8歲生日會的照片，更提到：「希望滿足你所有願望，最緊要你開心健康！」。

宣道國際學校

Christian Alliance International School of Hong Kong

學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。根據2025-2026年度學費，預備班為港幣 HK$132,600元，其餘年級的學費為$151,800-$228,300不等。

陳展鵬囡囡升讀保良局蔡繼有學校

陳展鵬囡囡今年升讀保良局蔡繼有學校，去年在國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine s International Kindergarten）畢業，單文柔更曾留言感激三年以來教導過小豬比的老師和校長，讓她有一個充滿愛而快樂的童年，她更寄望道這些美好的回憶能夠繼續照亮小豬比以後的道路。近日單文柔更分享女兒上小學的寫照，留言提及道：「寶貝開學啦」。就讀蔡繼有的星二代同時有胡杏兒大仔李奕霆、胡諾言細仔Jayden。

保良局蔡繼有學校

PLK Choi Kai Yau School

學校為全港非牟利一條龍私校。學校提供小學至中學（Year 1 - 12）的教育，同時提供IGCSE及國際文憑IB課程。而2024－2025學費中，Year 1－5 每年學費為HK$99,825、Year 6－8 HK$ 129,789、Year 9－10 HK$145,453、Year11－12 HK$146,927。

相關閱讀：陳展鵬囡囡升讀蔡繼有 單文柔寄望三年回憶成女兒明燈 附面試貼士

徐榮愛女「包包」就讀挪威國際學校

演員徐榮與太太Kathy育有兩名子女，早前分享愛女「包包」開學的照片，形容今年升讀挪威國際學校（NIS）year 6，更留言提到：「最後一年小學生活！開學大吉，好好享受！」

挪威國際學校（NIS）

Norwegian International School

學校設有幼稚園及小學部課程 (Year 1 to Year 6) ，課程採用國際小學課程，強調自主學習、強調好奇心和興趣培養！學生於 5 歲開始上普通話課，並以基督教培養學生良好品格。而2025-26學費，幼稚園學費為每年K$74,000-$80,850，而小學部 (Year 1 to Year 6)學費為每年 HK$133,200。

張頴康子女就讀王錦輝中小學 細仔入讀東華三院文頴怡幼稚園

張頴康11歲大女小豆（張雅喬）及7歲二仔小花生（張迅橋）現時正就讀香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，而3歲細仔小蛋黃則在今年升讀東華三院文頴怡幼稚園。日前，張頴康夫婦在社交平台上分享接送小朋友上學的溫馨寫照，更留言道：「祝福各位莘莘學子繼續努力，學有所成！ 」

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

該校於2006年創校，秉承香港浸會大學的教育使命，以基督精神為基礎，致力為學生提供優質教育，結合中西文化，發展學生潛質，陶冶情操，明辨是非，貢獻社稷，實踐「全人為本，學子為先」的教育理念。全年學費約$44,800，分10期繳交。

東華三院文頴怡幼稚園

東華三院文頴怡幼稚園以多元化的教學策略，主題教學、繪本教學、小組教學、設計活動、聲情教學、戲劇教學、資訊科技教學等。透過不同的探索活動，激發幼兒學習興趣，上午班和下午班都是免學費，全日班全年學費亦只需$8,430，分10期繳交。

曹敏莉大女二女畢業於漢基國際學校

曹敏莉與丈夫張家傑育有3名子女，分別是13歲女兒Dora、11歲兒子Marco及8歲兒子Leo，兩年前大女Dora從就讀漢基國際學校六年級畢業，一家人都有到場祝賀。今年輪到二仔Marco畢業，Marco如家姐一樣穿上紅色唐衫出席畢業典禮。

漢基國際學校

Chinese International School

學校推行普通話與英語教學及多文化教育，學校更推行 IB 課程、7-11 級採用 IBMYP，而12-13 級採用 IBDP。學費由$216,100至$342,800不等，而每級更有年度費用用作支付教學資源、學校活動、交流團費用。

陳凱琳鄭嘉穎二仔就讀多多國際幼兒園暨幼稚園 大仔升讀華仁小學

前港姐冠軍陳凱琳與鄭嘉穎育有三子，大仔鄭承悅（Rafael）及二仔鄭承亮（Yannick）一同就讀名牌幼稚園「多多國際幼兒園暨幼稚園」，不過大仔今年升讀小一，鄭嘉穎曾透露過安排大仔升讀其母校番禺會所華仁小學，而二仔現時正就讀多多國際幼兒園暨幼稚園K2班。

番禺會所華仁小學

番禺會所華仁小學辦學宗旨為給予學生一個快樂的童年，在愉快中學習，獲得豐富的知識，良好的品德和判斷力。學校直屬中學為香港華仁書院，在中學統一派位段中，直屬中學可為其直屬小學保留最多 85% 的學位。

陳柏宇女兒告別九龍塘香港創價幼稚園 升讀小一

陳柏宇（Jason）囡囡Abigail 曾就讀九龍塘香港創價幼稚園，現於加拿大國際學校就讀。Jason曾接受01親子專訪時表示讓女兒參加不同的興趣班，也是按照女兒的意願，如跳舞、彈琴、畫畫等「最近女兒表示想學習溜冰，只要她想學的我都會讓她嘗試。」。他認為幫助孩子安排興趣班需要花很多時間和心機，比排自己的工作時間表還要忙，但是女兒想學的話也會盡量安排。

香港創價幼稚園

Hong Kong Soka Kindergarten

學校參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，2024-2025年度扣除政府資助後，幼兒班、低班及高班全年學費$2,112。學校以「人本教育」為辦學宗旨，為幼兒建立一個愉快、開放和多元化的學習環境，並提供一個全面、均衡及適切的課程，讓兒童能發揮無限的潛能。

加拿大國際學校

加拿大國際學校於 1991 年成立，為超過 1800 名從 40 不同國籍的學生。作為一間 IB 世界學校，學校為學生從小提供整個 IB 文憑課程，包括 Diploma Programme，Middle Years Programme 和 Primary Years Programme。全年學費約 HKD $200,900。

國際英文幼稚園暨幼兒園

不少星二代都曾選擇過讓子女就讀國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten），包括雨僑和羅力威女兒Harper。而名人校友包括林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂、陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）等。

國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）

國際英文幼稚園暨幼兒園設有中英語文綜合教育課程，在中、外籍教師的互相合作下共同負責兒童全人的發展，共有2間校舍，分別為紅磡校舍(2至3歲)及九龍塘校舍 (3至6歲)。

紅磡校的N班課程以兒童為本，重視遊戲學習，更設有主題教學及繪本故事，有望透過多元化活動、感官遊戲、模擬遊戲等，培養幼兒的自信心、認知、語言、社交、美藝、大小肌肉和自理能力等方面的發展。而在語文方面，學校更以中、英、普兩文三語為基礎目標，每班也有中、英教師以及普通話教師協助，增進兩文三語的語境溝通。

Patrick Sir仔仔就讀伽利利國際幼稚園 學費逾6萬

無綫藝人Patrick Sir（林溥來）與老婆關宛珊的仔仔林若嘉(Preemo)已經3歲，現在就讀伽利利國際幼稚園K2班，原因是學校採用IB制學制。他曾接受過訪問指IB學校會要求學生有解決困難的能力，遇到問題時嘗試自己處理，他深信這些特質對仔仔的學習和成長會更有幫助。

相關閱讀：專訪｜Patrick Sir重視自主學習及解難能力 仔仔升學首選IB課程

伽利利國際幼稚園(GIS)

Galilee International Kindergarten

學校提供PN、K1-K3的課程，而2023-2024年度學費由6.2萬至6.3萬不等，學校更是國際文憑(IB) 小學項目 (PYP)的學校。

前港姐冠軍葉翠翠3子曾一同就讀明慧國際幼稚園

前港姐冠軍葉翠翠婚後育有3子，她經常在社交平台分享一家五口的生活照。3子曾一起就讀同一所幼稚園，明慧國際幼稚園（私立幼稚園）。

明慧國際幼稚園

Ming Wai International Kindergarten

課程融合英國劍橋英語評估課程，由英語和普通話或英語和粵語的老師以雙班主任形式授課。附加日語課程，以漸進式及多元化的互動教學，加深幼兒廣泛的語文認知，在愉快輕鬆的學習環境下，提昇幼兒的獨立思考和主動學習的能力。參考2023－2024幼兒班（全日）、 幼兒班低班（全日）及幼兒班高班（全日）每年學費為$71,720至hk$126,170。

黃澤鋒夫妻囡囡小黃妃：屯門梁李秀娛幼稚園

黃澤鋒夫妻今年分享懷孕消息，女兒「小黃妃」正式成為姐姐！「小黃妃」不經不覺今年已經6歲，曾就讀順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園，近日亦在社交平台上分享了囡囡小開學的近照。

順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園

Shun Tak Fraternal Association Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten

學校以博學多聞、敦品勵行、盡忠職守、誠實不欺四教薰陶學生，使其將來能成為有文化、有學識、有高尚情操，熱心服務社會，為國家貢獻力量之良好公民。而該校校董會決定2026-2027年度全年豁免書簿雜費、生日會費及茶點費，家長無需繳費。