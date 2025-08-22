徐榮愛女包包開學撞爸媽紀念日 就讀挪威國際學校即看課程及學費

挪威國際學校｜TVB演員徐榮現時51歲，跟太太Kathy婚後育有18歲兒子徐朗（Karson）和9歲囡囡徐心怡（包包）。包包今年就讀挪威國際學校的六年級，即將畢業。包包的開學日竟然湊巧撞正爸爸媽媽的週年紀念日，當然要好好慶祝賀一賀！



徐榮一向用心栽培子女，他曾自爆為供兒子徐朗到英國讀書，花費了約300至400萬。包包年紀雖小，但徐榮亦不吝栽培愛女的興趣，花費了約200萬在女兒身上。

包包也不負爸爸的栽培，曾在《ASAF 亞洲學生藝術節》勇奪團體舞中童組冠軍，更考入YS韓國偶像學院，接受韓國K-POP培訓，簡直才藝出眾！

開學日撞正爸媽結婚紀念日

日前開學日，媽媽在社文平台分享包包穿著校服的照片，表示：「Year 6，最後一年小學生活！開學大吉好好享受，見到熟悉嘅校巴姨姨包姐開心晒。阿媽又要開始努力幫你報中學，加油。」

徐榮也發布了包包的相片，分享原來包包的開學日湊巧撞正夫妻倆的19年結婚紀念日，表示如此特別的日子，要去飲茶「賀一賀」，慶祝的方法夠貼地又溫馨！

挪威國際學校背景及教學宗旨

包包現時就讀挪威國際學校（NIS），今年是她的最後一年小學生涯，來年即將畢業升讀中學。

挪威國際學校是一所非營利學校，創校時是為了向挪威人提供教育，初期是挪威語為教學語言。直到1994年，學校開始招收國際學生，並改用英語作為教學語言。現時幼兒園位於大埔廣福道，小學則在大埔金山路，校園是平房建築，屬於規模較小的國際學校。

學校著重以基督教價值培養學生良好品格，設國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），並採用小班教學，功課壓力少。學校提倡自主學習、著重創意，將綠色校園環境融入教育。

挪威國際學校幼稚園及小學學費

挪威國際學校本年的幼稚園學費為80,850港元，分十個月繳納，每月8,085港元。另外需繳納7,310港元的基本建設費（Annual capital levy）；小學一年級至六級本年學費為133,200港元，分十個月繳納，每月13,320港元，需繳納14,620港元的基本建設費。

學費在國際學校中屬親民，較不少每年學費超過20萬港元的國際學校低。現時學校已開放入學申請，有興趣的家長可於10月31日前提交申請。