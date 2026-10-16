45歲鄭希怡一個月減10磅必學3大秘訣 女兒遺傳長腿基因被網民激讚

藝人鄭希怡向來注重身材管理，近日更在社交平台分享減肥成果，透露一個月內成功減掉10磅，她隨後大方分享瘦身期間的飲食及運動的3大秘訣。除了身形變化備受關注，鄭希怡與丈夫梁學儲所生的女兒梁子柔亦愈大愈高，今年11歲的她身形高挑。



鄭希怡3大瘦身方法 自律節制核心理念

1. 調整飲食習慣 以清淡飲食為主

減肥除了需要運動，飲食管理同樣重要。鄭希怡在分享瘦身心得時提到，減肥期間需要控制飲食，選擇較清淡的食物，例如番薯。番薯含有膳食纖維，有助增加飽腹感，但減肥期間亦不應只吃單一食物，而是要注意整體飲食的均衡，配合適量蛋白質、蔬菜及其他營養素，避免因過度節食而影響健康。

IG @yumiko.chengy

2. 每星期2至3次力量訓練 鍛鍊肌肉線條

除了調整飲食，鄭希怡亦會安排力量訓練。據她分享的瘦身方法，她每星期進行約2至3次力量訓練，透過鍛鍊肌肉改善身體線條。力量訓練有助維持肌肉量，配合適當飲食及休息，亦有助改善身體組成。對於希望減脂兼保持緊實線條的人士而言，除了留意體重變化，亦可以觀察體能及肌肉狀態，毋須單以磅數判斷減肥成效。

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3. 配合有氧運動 培養持之以恆的習慣

除了力量訓練，鄭希怡亦會配合跑步等有氧運動，增加身體活動量。她坦言，減肥過程並不容易，需要靠自律堅持，並認為設定小目標有助培養良好習慣。她更提到，自己分享瘦身成果後，看到身邊一些平日較少運動的朋友也開始拿起啞鈴鍛鍊，令她感到鼓舞。

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鄭希怡女兒梁子柔暴風式長高 11歲身高直逼母親肩膀

鄭希怡除了分享自己的生活及瘦身心得，亦不時在社交平台分享女兒的成長點滴。鄭希怡於2015年誕下女兒，梁子柔今年11歲，近年身形明顯長高，愈大愈亭亭玉立，引起關注。

鄭希怡曾分享與女兒一同踩單車的親子時光。她當時留言表示陪女兒練習踩單車，照片可見女兒身高已接近媽媽的肩膀，雙腿亦相當修長。而近期鄭希怡挑戰一個月減10磅的時候，也有和女兒一起在海旁跑步。有不少網民猜測，除了遺傳因素以外，做運動也是長高的重要因素之一。