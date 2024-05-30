收納｜減肥失敗或因屋企太亂？即學4招　先將家居瘦身兼整理乾淨

好好清潔你的周遭環境，這件簡單的事情可以改善你的心理健康。凌亂的空間會對心理健康產生許多重大影響，例如記憶力受損、飲食習慣不良、容易失控。雜亂也會增加情緒障礙的風險，阻礙創造力，降低生產力，減少精力，並干擾注意力和決策。



「我的家庭真可愛，整潔美滿又安康......」等等！你家整潔嗎？再更進一步問，你的心理狀態好嗎？家庭醫生兼醫學記者菲斯．科爾曼（Faith Coleman）博士在StudyFinds網站上發表一篇文章，他指出：

「雖然混亂看起來似乎是一件小事，但它在你腦海中佔據的空間比你想像的要多。當混亂獲勝時，心理健康就會受到損害。」科爾曼建議，好好清潔你的周遭環境，這件簡單的事情可以改善你的心理健康。

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家裏混亂，影響層面很廣泛

他認為凌亂的空間會對心理健康產生許多重大影響，例如記憶力受損、飲食習慣不良、容易失控。雜亂也會增加情緒障礙的風險，阻礙創造力，降低生產力，減少精力，並干擾注意力和決策。

如果你身處一個髒亂的環境，常常為了找東西而翻箱倒櫃，花費許多時間，那就是混亂讓你付出的代價，可能導致溝通不良或人際關係惡劣。

研究讓我們了解，居住的空間是我們的「心理家園」。《環境心理學雜誌》上發表的一項研究指出，雜亂對心理居家和主觀幸福感有負面影響。這個問題在現代社會更值得重視，因為隨着居住空間變小，物品變得更便宜、更容易獲得，家庭中的雜物堆積情況變得越來越嚴重。

整理對心理健康有哪些好處？

1. 整理雜物可以放鬆心情，提振情緒。

2. 可以建立健康飲食的習慣，消除雜亂和超重之間的聯繫，進而改善身體健康。

3. 集中注意力，為工作做好準備。

4. 提高工作效率，因為空間清爽，不容易因看見東西而分心。

5. 雜亂會讓你害怕更雜亂，所以整理可以緩解焦慮。

6. 有組織的環境可以提高睡眠品質。

7. 溝通更加有效，人際關係也能改善。



科爾曼博士列出整理環境的好處，你是否受到鼓勵呢？但不知如何動手嗎？

如何整理和收納

1. 從小處開始

科爾曼建議一次專注於一個小區域，以免不知所措，建議在做這件事時聽音樂或有聲讀物。

2. 規劃時間整理

提前留出一個特定的時間來整理雜亂，並想想擁有一個乾淨整潔的空間會有多好。

3. 將物品進行分類

將物品放入指定堆放、丟棄、捐贈和重新安置。科爾曼說，情感或季節性物品可以存放儲物空間。

4. 不要碰每件物品

觸摸該物品會增加對它的依戀，所以要斷捨離之前，別依依不捨想做最後的回顧。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家裡好亂，這對你的影響很大！甚至和體重有關】