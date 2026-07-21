產後水腫很焦慮？急於節食減肥恐傷身　學會4招日常調理改善水腫

生產後原以為身體能迅速恢復，卻發現臉腫、手腫、腳踝變粗，讓不少媽媽誤以為自己變胖了。事實上，產後水腫是相當常見的現象，與體內水分代謝與氣血恢復有關。中醫師提醒，此時若急著節食減肥，反而可能影響身體修復與乳汁分泌。與其急著瘦身，不如先從調整體質與促進代謝著手，讓身體自然回到平衡狀態。



許多新手媽媽在產後面臨「看起來還沒瘦」的焦慮，尤其當戒指戴不回去、鞋子變緊、下肢腫脹時，更容易誤以為脂肪增加。其實，這多半與懷孕期間累積的水分尚未排出有關。懷孕時，體內血液量與水分會明顯上升，以支持胎兒發育；而生產後，身體需要時間逐步恢復正常循環與代謝功能。

再加上分娩耗氣傷血，讓身體處於相對虛弱狀態，若此時作息不規律、睡眠不足或久坐不動，都可能讓水分滯留更明顯。從中醫觀點來看，產後水腫不只是外觀問題，更反映出整體代謝與氣血運行的狀況，因此調理方向也應從根本著手。為什麼產後容易水腫？一起來看看！

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為什麼產後容易水腫？

產後水腫的形成，主要與身體尚未恢復正常代謝有關。懷孕期間累積的水分，需要透過循環與排泄逐步排出，但產後氣血虧虛，使這個過程變得較慢。

此外，照顧新生兒的生活型態也會加重水腫，例如長時間坐著哺乳、睡眠不足或活動量下降，容易影響下肢血液與淋巴循環，使水分堆積在腿部與骨盆周圍，形成腫脹與沉重感。

中醫觀點：代謝變慢是關鍵

中醫認為，產後水腫與三大因素密切相關：氣血不足、脾胃功能失調與水液代謝不良。脾負責運化水濕，腎則主導水分代謝，當這兩個系統功能暫時減弱時，身體就無法有效排出多餘水分。

可以將其理解為「身體的排水系統變慢」，即使沒有攝取過多水分，也可能出現腫脹現象。因此，單純減少飲水或節食，並無法真正改善問題，反而可能讓代謝更差。

別急著減肥，先修復身體

不少媽媽在產後急著恢復身材，選擇節食或快速減重，但這樣的方式可能影響身體修復，甚至降低乳汁分泌。

產後應優先補充營養、恢復氣血，讓身體機能回到正常狀態。當循環與代謝改善後，多餘水分自然會排出，體態也會逐漸恢復。換句話說，「先調體質，再談瘦身」才是更有效且健康的策略。

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中醫調理方式，有哪些？

中醫在改善產後水腫時，會以整體調理為主，而非只針對表面症狀。常見方式包括：

1. 中藥調理：透過補氣養血、健脾利濕，幫助恢復代謝與循環。

2. 針灸治療：刺激特定穴位，促進氣血運行與水分排出。

3. 體質調整：依個人體質進行客製化調理，提高整體恢復速度。



不少產婦在經過一段時間調理後，不僅水腫減輕，也會感覺精神變好、睡眠品質提升。

日常生活這樣做，更有幫助

除了醫療調理，日常習慣同樣影響水腫恢復速度。可以從以下幾個方向著手：

1. 維持適量飲水：避免因怕水腫而刻意少喝水，反而影響代謝。

2. 飲食清淡：減少高鹽與加工食品，避免鈉攝取過多。

3. 適度活動：如散步、抬腿或簡單伸展，幫助下肢循環。

4. 規律作息：充足睡眠有助於身體修復與代謝恢復。



這些看似簡單的習慣，長期累積下來，對改善水腫有顯著幫助。

何時需要特別留意？

雖然多數產後水腫屬於正常現象，但若出現以下情況，應提高警覺並儘早就醫：

1. 水腫突然加劇或持續不退

2. 單側下肢明顯腫脹

3. 合併呼吸困難、胸悶或頭痛

4. 血壓異常升高



這些症狀可能與心臟、腎臟或血管問題相關，不應自行忽視。

產後是女性身體調整與修復的重要階段，與其急於恢復外型，不如先照顧好內在機能。當氣血充足、代謝順暢，水腫自然會改善，體態也會逐漸回到理想狀態。

對媽媽而言，這不只是外觀的改變，更是為長期健康打下基礎。透過正確觀念與適當調理，才能在照顧孩子的同時，也好好照顧自己。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：產後水腫不退別急著瘦身！中醫教你先養氣血、調代謝才是關鍵 ，4招生活習慣讓你明顯改善】