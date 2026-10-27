家居貼士｜衫領變黃變黑洗唔甩？專家教6步驟去除頑固污漬兼防皺

衣服穿久了就容易留下難以清除的頑固污漬。不論是上班的恤衫，還是小朋友的校服，只要穿久了衫領就容易變黃。日本洗濯研究家平島利恵分享去除衫領黃漬的方法，以及洗完衣服後的防皺秘訣，家長可以參考。



衫領愈洗愈黃？專家拆解原因

日本洗濯研究家平島利恵在YouTube分享洗衣服的秘訣。她在片中解釋，由於衫領長期接觸頸部皮膚，容易沾上人體分泌的皮脂和蛋白質污垢。一般洗衣液可能有助洗走部分皮脂，但較難徹底去除混合了蛋白質的頑固污垢，導致恤衫衫領逐漸變黃，甚至變黑。

有時在換季前已經洗乾淨恤衫並收起，但之後拿出來卻發現衫領發黃變黑，背後原因可能是因為衣服上的污垢未有完全洗走，當存放一段時間便會逐漸顯現。她提醒，愈新鮮的污漬就愈容易清除，相反如果放得愈久就愈難洗乾淨。

由於衫領長期接觸頸部皮膚，容易沾上人體分泌的皮脂和蛋白質污垢。（Freepik）

6大步驟去除衫領黃漬

1. 在乾衫領塗上洗潔精：準備一個盆，將洗潔精直接塗在衫領的污漬上。衣服必須保持乾燥，暫時不要浸水，否則可能影響清潔效果。

2. 讓洗潔精滲入布料：用手輕輕塗抹，讓洗潔精滲入衫領，注意不要用力搓揉，以免令衫領破損。

3. 靜置8小時：將衣服靜置8小時，可以在睡前處理，放到翌日再繼續。

4. 用洗衣機清洗：靜置8小時後用洗衣機清洗衣服，衫領的污漬可能會有所減淡。

5. 用氧系漂白劑及熨斗：按氧系漂白劑的產品說明與水混合，再加入少量洗潔精。然後用牙刷輕輕拍打污漬的位置，之後用熨斗的蒸氣噴向污漬，注意熨斗不要直接貼住衣服以免燙焦，也可以使用蒸氣掛熨機。

6. 重複處理並再次清洗：如果污漬仍然明顯，可以重複步驟五，之後放入洗衣機清洗。建議使用弱鹼性的洗衣液，加強去污效果，含螢光增白劑的洗衣液，亦可以令衣服看起來更白。

長年累積的頑固污漬，可能需要多次處理才能去漬。漂白劑主要用來漂白，不一定能完全清除所有污垢。（Freepik）

漂白劑並非萬能 頑固污漬或需多次清洗

平島利恵解釋，長年累積的頑固污漬，可能需要多次處理才能去漬。漂白劑主要用來漂白，不一定能完全清除所有污垢。

她建議要先清除衣服上的污垢，如果有殘留痕跡再考慮使用漂白劑。她亦提醒，一般氧系漂白劑都可以用於彩色衣服上，但有可能會導致褪色。

洗衫後恤衫防皺秘訣

‧ 免熨或防皺恤衫

衣服濕潤時，水分的重量有助拉平皺褶，因此不宜過度脫水，建議只脫水約15秒至1分鐘。清洗後應盡快取出，可以輕輕拍平衣物，然後掛起晾乾。衫領應保持豎起，以免重疊的位置難乾。

‧ 一般恤衫

在衣服仍濕潤時，可以先稍為熨平，之後再掛起晾乾。另外，不要在洗衣機放入過多衣物，否則可能會令恤衫更易皺。