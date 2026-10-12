保鮮｜預先洗好竟會加快腐爛？日本水果達人教3招提子防變質秘訣

不少人買水果回家後，都會遇上保存時間短、容易變壞的問題。提子一整串放在雪櫃裏，還未吃完，底部的果粒便因受壓破皮、變軟，甚至發霉變質，令人感到相當浪費。早前，日本一名擁有15年蔬果店工作經驗的人士便分享了3個提子保存秘訣，教大家如何讓提子保持新鮮，減少浪費。



日本蔬果專家教提子保鮮3招：告別破皮腐爛、爽脆延長兩周

日本一名擁有15年蔬果店工作經驗的網絡作家「青髮鐵男（青髪のテツ）」早前分享3個提子保存秘訣，以下為大家逐一拆解。

第1招：剪刀剪下果粒「留梗2-3毫米」 切忌用手硬拔扯斷防滲汁發霉

提子買回家後，不少人會直接一串放入雪櫃，但他指出這樣會令重量集中在最下面的提子，如果提子排列緊密，互相就有機會擠壓。而且當食用時拿起提子，提子之間也會相互磨擦導致脫落。

因此，青髪のテツ建議，可以先用剪刀將提子逐顆剪下，並保留2-3毫米的果梗。切勿直接用手將提子從果串拔下，因為會令汁液從該區域滲出，導致提子更容易腐爛。

而一些買回家已經脫落的提子，他建議可檢查情況，如果沒有損壞，建議先吃掉。

Yahoo!Japan! @青髪のテツ

第2招：密封保鮮盒鋪廚房紙 單層平鋪避壓傷防凝結水

完成分裝後，可以將提子逐顆放入乾淨的保存容器內，以減少提子受到外力損傷及水分流失。青髪のテツ建議可根據以下步驟儲存分裝的葡萄：

1. 在收納容器內鋪上廚房紙巾

2. 將提子擺放好，盡量不要讓它們重疊

3. 蓋上蓋子放入雪櫃



如果數量很多的話，他建議可以把提子分到不同的容器，並在容器之間留出一點空隙。如果廚房紙受潮了，請及時更換。不過他也提到食物的保存天數取決於購買時的狀況和品種，所以即使冷藏後，亦建議盡快食用。

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第3招：冷藏前切勿水洗！保留天然「果霜保護層」食前先沖

青髪のテツ當中亦分享了一個小細節，提子買回家後，大家習慣先清洗乾淨，再放入雪櫃保存。然而，他提及若提子表面殘留水分，反而可能增加發霉及腐爛的風險。所以他建議食用前才清洗，如果表面本來有水滴，建議用紙巾輕輕吸乾。