浴室花灑頭藏細菌可致肺感染？專家教用過碳酸鈉浸泡刷洗徹底除菌

浴室潮濕的環境是黴菌的溫床，地板、層架、衛浴設備的縫隙也容易有水垢，尤其是每天洗澡都會使用的蓮蓬頭（花灑頭），出水口藏污納垢的程度相當驚人，充滿髒污、水垢和黴菌，該如何徹底清潔避免細菌滋生呢？台灣家事達人傳授1招實用方法，輕輕鬆鬆就能把污垢刷洗乾淨！



蓮蓬頭到底有多髒？微生物科學期刊《mBio》一份2018年的研究指出，學者在採集的樣本中，發現蓮蓬頭中充滿數不清的細菌，其中13.5％屬於非結核分枝桿菌（Nontuberculous mycobacteria，NTM），進入人體後可能造成肺部感染。

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家事達人陳映如日前在Facebook不藏私分享蓮蓬頭的清潔妙方，只要在盆子裡加入溫熱水和過碳酸鈉，待過碳酸鈉溶解，再把蓮蓬頭放入盆中浸泡約30分鐘，大部分的污垢即可被分解，最後使用不要的牙刷刷洗乾淨就完成了。

至於哪裡可以買到過碳酸鈉？陳映如解釋，其實化工行、賣場或網路上都可以找到，不過商品名稱可能不同，像是活氧漂白粉、氧系漂白粉等，「只要成分是過碳酸鈉即可」。

陳映如曾表示，室內20至30度、濕度70％，加上有水垢和皂垢，就是黴菌最喜歡生存的地方，她建議洗完澡後，趁浴室充滿熱氣，先用冷水將牆壁和地板降溫，破壞黴菌的生長環境，開啟抽風機，也有助排除濕氣，保持乾燥，平時則要將浴室的窗戶打開通風，並保持地板乾燥。

過去也曾有網友在PTT上發文求助，究竟該如何清潔蓮蓬頭上的污垢？他用牙刷、菜瓜布刷洗，卻沒有任何效果，過來人也紛紛留言：

「用醋泡或醋＋蘇打粉」

「泡白醋然後用針戳一下」

「用鹽酸……泡一下馬上就清掉了」

「直接換一個啊，大賣場有賣很多尺寸樣式，也不貴」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蓮蓬頭不清潔就像在用污垢水洗澡！達人用1清潔神物去黑垢，曝光驚人對比照】