洗衣｜洗衫袋可以放幾件衫？3大洗衫袋常見錯誤 必學正確使用方法
撰文：阿言
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洗衣｜很多人使用洗衫袋時，都會貪方便把所有衣服都塞進同一個洗衫袋再清洗。但專家指出不是所有衣物都需要洗衣袋，若把大量衣物放入袋內，反而會影響水流進出，導致清潔力下降，留有污垢和洗衣液，甚至讓衣物留有汗臭味。
洗衫袋3大常見錯誤盲點：多件混裝洗不淨、尺寸過大更傷衣
1. 一袋塞入多件衣物
很多人習慣會把多件衣服放進同一個洗衫袋內，但其實這個是最常見的錯誤。當一個洗衫袋塞入多件衣服時，水流和洗衣液難以穿過衣物，導致無法清洗污漬與汗水，甚至洗完還殘留異味。
2. 洗衫袋尺寸過大
選用尺寸過大的洗衣袋，會使摺好的衣物在洗滌過程中移位、滑動與摩擦，反而更容易造成毛球或深層皺褶；且若袋內重量不均，脫水時亦容易引發洗衣機晃動。
3. 將帶有硬物的衣物與薄衫混裝
拉鍊或金屬扣等硬物若在袋內翻滾，容易勾傷同袋的蕾絲、絲綢或細針織等輕薄衣物，導致拉絲甚至勾破。
洗衫袋正確使用法則：「一袋一件」兼顧去污與防皺
洗濯研究家指出，洗衣袋的使用應遵循一袋一件的原則。選用與折疊衣物尺寸匹配的洗衣袋，平整放入後，使衣物維持適度固定。這樣不僅能讓水流均勻穿透清潔，亦能發揮極佳的抗摩擦防護作用。
適合放入洗衫袋的衣物 蕾絲薄紗防變形
適合使用洗衣袋的通常是結構較脆弱，或容易影響其他衣物的款式。蕾絲、薄紗、針織內衣等柔軟物料，在高速攪動下容易變形或勾斷纖維，放入洗衣袋可減少拉扯。
帶有亮片、金屬扣、拉鏈或大裝飾的衣物，亦建議放入洗衫袋，避免刮花其他衣服。
而普通 T 恤、運動服或毛巾等相對厚實的布料，直接清洗反而會更乾淨，毋須刻意放袋。
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