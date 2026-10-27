兒童3D打印筆暗藏危機！高溫逾200℃易燙傷　加熱恐釋放有害物質

近年來，3D打印筆成為少年兒童喜愛的創意產品，也走進了校園實踐課堂，它可以把平面創意變成觸手可及的立體玩具。但需要注意的是，孩子握在手裏的這支筆，噴頭溫度最高能達到200℃。



這究竟是創意產品，還是危險的玩具？兒童3D打印筆，背後藏着哪些不容忽視的安全盲區？

兒童3D打印筆（央視新聞）

最高溫度超200℃ 兒童3D打印筆暗藏安全隱患

記者在電商平台搜索發現，3D打印筆售價從幾十元到數百元不等，多款產品月銷量突破萬件。

市面上的3D打印筆多是通過內置裝置加熱塑料耗材，再擠出成型。按工作溫度，通常分為40℃至50℃左右的「低溫款」，以及超過200℃的「高溫款」。然而，不論溫度高低，許多商家都直接貼上「兒童適用」的標籤。

兒童3D打印筆最高溫度超200℃（央視新聞）

某款已售千餘件的產品，標題標明「兒童學生低溫款」，商品頁面的實際打印溫度卻標註為65℃至90℃；而另一款銷量超4000件的產品，標題明確標註「高溫款」，標稱「學生兒童適用」，頁面顯示耗材溫度最高達230℃。

據了解，低溫款與高溫款的溫度差異，主要來自所用耗材不同。

1. 低溫款

低溫款通常使用PCL，也就是聚己內酯耗材，熔融溫度約60℃，燙傷風險相對較低。

2. 高溫款

高溫款通常使用PLA，也就是聚乳酸，或ABS，也就是丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三元共聚物等耗材，熔融溫度可超過170℃。高溫款成品的機械性能相對更好，但筆尖高溫帶來的燙傷風險也隨之上升。

中國市場監管總局此前發布的《兒童3D打印筆產品安全消費提示》提出，一般情況下，兒童玩具加熱溫度在60℃至70℃屬於相對安全範圍。近日，上海市消費者權益保護委員會對20款3D打印筆開展比較試驗，發現部分標稱兒童適用的3D打印筆加熱溫度明顯高於這一範圍，最高甚至超過200℃。筆尖溫度過高，可能帶來燙傷甚至火災風險。

某款高溫3D打印筆筆尖溫度達到 210℃，在五花肉上輕輕一碰就留下了痕跡（央視新聞）

高溫筆燙傷隱患直觀，那標稱「低溫」的產品就一定安全嗎？

檢測人員依據《電玩具的安全》國家標準，對低溫筆的可觸及表面溫升進行了測試。根據標準，常溫環境下塑料筆尖的最高溫度不應超過78℃。然而實測發現，部分標稱「低溫」的樣品嚴重超標。

上海市消保委提醒，即便使用低溫款3D打印筆，小朋友在繪畫的過程中也尤其要注意不要觸碰筆尖，筆尖也不要觸碰到自己的皮膚以及衣物。同時，家長最好全程在旁邊監護，注意安全。

部分塑料耗材高溫加熱 可能揮發有害化學物質

除了「高溫燙傷」，3D打印筆還隱藏着一種看不見的風險。塑料耗材在高溫加熱的過程中，可能會揮發有害化學物質。特別是當加熱溫度過高或耗材來源不明時，室內空氣污染的隱患往往更難被家長察覺。

新版《玩具安全》GB 6675—2025系列國家標準將於今年11月1日起正式實施，新國標對兒童玩具中的甲醛、苯、TVOC等有害化學物質的釋放量作出了嚴格限定。

此次比較試驗還依據新國標要求，對3D打印筆耗材的揮發性有機物等化學項目開展檢測。經檢測發現，在室溫情況下，大部分產品釋放的TVOC含量都符合新國標的要求，有極個別產品超標。而不同材質耗材在高溫工況下的表現差距明顯。

上海市消保委建議，家庭使用盡量避開ABS耗材，並保持室內通風。購買耗材時，應優先選擇同品牌原裝耗材，避免購買無標識散裝耗材、低價回收料耗材，也不要輕信「萬能兼容耗材」「食品級耗材」等營銷話術。此外，單次使用3D打印筆不要超過30分鐘，如果聞到異味，建議立即關機。

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