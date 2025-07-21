危險藏在細節！醫生稱塑膠鴨、捲尺手帶「4款玩具」潛安全風險

常見的玩具可能比你想像中的還要更危險！來自台灣的巫漢盟醫生舉例，像是前陣子抖音發起的自製蒸鼻器，引起燒燙傷、捲尺鐵片釀割傷、噴水玩具噴到眼睛險失明，呼籲爸媽自製器具、玩具要小心，危險就隱藏在細節中。



台灣兒科醫生巫漢盟在Facebook中發文盤點四種危險的玩具，並提醒家長，若沒有在安全規範下使用，仍可能發生不必要的意外，建議買玩具或器具給孩子後，仍需在一旁觀察，才能確保孩子的安全。

1. 懷舊短捲尺手環

巫漢盟提到，小時候常玩的捲尺手環，大多是以鐵片加上絨布包覆，並製成可以凹成手環的形狀戴在手腕上，然而若使用時間一長，絨布可能會變得越來越薄，且被鐵片割破裸露出來，一不小心就會割傷手腕。

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2. 會噴水的洗澡玩具

「黃色小鴨、小水槍這些可愛玩具陪孩子度過無數歡樂的洗澡時光，然而你知道這些會噴水的洗澡玩具，裏面的水可能有毒嗎！」巫漢盟分享，美國一名三寶媽某次被保母告知，2歲兒子被洗澡玩具的水噴到，結果眼睛就變紅，原本以為無恙，沒想到一直沒消退，臉也跟着發炎紅腫，最後確診蜂窩性組織炎，幸好發現得早，現已痊癒。

巫漢盟說明，洗澡玩具裏面大多空心，且難以清潔，如果有水可能會發霉，就算勤清理也很難徹底洗淨，建議別購買無法徹底清潔的用品為宜。

3. 惡名昭彰的巴克球

美國於2009年發行巴克球，且熱賣至世界各地，然而這個體積小、有磁力的玩具卻在各地釀成意外。巫漢盟表示，很多小朋友不慎一次吞入數顆，結果巴克球就在腸胃道緊緊吸附住，造成腸穿孔，必須動手術才可取出，建議當孩子玩這類玩具，家長應在旁隨時關注避免意外發生。

4. 過於逼真的弓箭組

巫漢盟指出，曾有一名媽媽於網路上購入弓箭組給家中的兩個孩子玩，不料，弓箭箭矢卻插入孩子臉上，差一點就穿過眼睛或傷及顏面神經，所幸就醫拔除、清創後已無大礙。巫漢盟提醒，由於這類玩具過於逼真，若孩子又非常好動，甚至邊跑邊玩，就有可能發生不可預期的意外。

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