嬰兒尿片越貴越好？消委會教4大選購指南 留意回滲防尿布疹

嬰兒尿片是照顧寶寶的必需品，消委會評測25款BB尿片學習褲，包括嬰幼兒紙尿片、紙尿褲及夜用紙尿片 / 褲樣本，涵蓋化學安全、微生物檢測、吸收速度、回滲量、防漏及透濕氣等多方面表現，整理出5星評分清單。另外，消委員亦會提醒家長，應按嬰幼兒的實際需要選擇合適的尿片，並注意適時更換及妥善存放，以減少皮膚不適的風險。以下整理消委會提出的選購及使用貼士，可供家長參考。



消委會評測結果總覽：衞生全過關 惟防漏透氣差異顯著

測試結果顯示，全部樣本的衞生情況理想，均未有檢出微生物及特定致病菌；化學安全方面，所有樣本亦符合相關內地標準的要求。然而，各樣本在功能性表現上存在明顯差異，部分樣本出現顯著回滲或側漏情況，未能完全符合相關標準的要求。

是次測試共涵蓋25款樣本，包括11款黏貼式嬰兒紙尿片（Tape Diapers，樣本TD1至TD11）、10款穿着式嬰兒紙尿褲（Pant Diapers，樣本PD1至PD10），以及4款聲稱適合夜間使用的夜用紙尿片 / 褲（Overnight Diapers / Pants，樣本OD1至OD4）。3類產品在設計、使用情況及適用對象方面各有不同。11款紙尿片當中，有6款獲5星評分，分數亦是相當接近，完整清單即睇：消委會評測｜25款BB尿片學習褲比拼 平價款$1.5乾爽防漏贏貴價牌

1. 嬰兒尿片需按體型選擇合適尺碼

選購尿片時，家長應參考產品包裝標示的適用體重範圍，並按照寶寶的實際體型挑選合適的尺碼。若尿片過緊，可能令寶寶的腰部及大腿出現勒痕，增加不適感。若尿片過鬆，則可能影響吸收及防漏效果，增加尿液滲漏的機會。

應按照寶寶的實際體型挑選合適尺碼的尿片。

2. 透氣乾爽度關鍵 比較吸收速度與回滲量

選購尿片時，家長除了留意防漏表現，亦應考慮吸收速度、回滲量及透氣表現。回滲量過高，尿液極易再次接觸嬰幼兒肌膚，而若透氣不良，則容易悶熱引起疹。

市面上的尿片品牌提供不同價格及定位的產品系列，物料、設計及規格亦可能有所不同，例如吸收層厚度、透氣結構、面層及底膜物料、柔軟度等。消委會特別指出，產品質素未必與價格掛鈎。在測試的25款樣本中，每片售價介乎$1.5至$7.6，共有12款榮獲5星滿分，當中包括每片僅售約$1.5的平價黏貼式尿片，力證平價產品在防漏與乾爽表現上同樣出色。家長應按寶寶的實際需要及家庭預算選購，不宜單憑價格高低判斷產品質素。

選購尿片時，家長應綜合評估產品的乾爽度及舒適度。

3.留意保質期與存放防潮 切忌盲目囤貨免吸收力受損

購買尿片時，家長應留意包裝上的生產日期、有效期限或保質期，了解產品的存放期限，並按實際使用速度估算所需數量，避免因囤積過多而未能在建議期限內用完。

尿片應存放於陰涼、乾燥的地方，避免受潮、受熱或受到陽光直接照射，避免產品性能受損或吸收力下降。開封後亦應妥善密封包裝，避免灰塵、濕氣及污染物進入。

家長應避免囤積過多尿片。

4. 適時更換 保持臀部清潔乾爽

即使尿片的吸收能力良好，亦不代表可以長時間不更換。寶寶的皮膚若持續接觸濕氣及排泄物，可能增加出現尿布疹或皮膚不適的風險。因此，家長應按實際情況適時更換尿片，並保持寶寶的臀部清潔及乾爽。