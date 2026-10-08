消委會評測｜25款BB尿片學習褲比拼 平價款$1.5乾爽防漏贏貴價牌

BB尿片BB學習褲是嬰幼兒每天必備之品，而且全日與皮膚直接接觸，產品功能性及安全性是非常重要的。是次消委會評測25款BB尿片學習褲，包括嬰幼兒紙尿片、紙尿褲及夜用紙尿片 / 褲樣本，涵蓋化學安全、微生物檢測、吸收速度、回滲量、防漏及透濕氣等多方面表現。



消委會評測結果總覽：衞生全過關 惟防漏透氣差異顯著

測試結果顯示，全部樣本的衞生情況理想，均未有檢出微生物及特定致病菌；化學安全方面，所有樣本亦符合相關內地標準的要求。然而，各樣本在功能性表現上存在明顯差異，部分樣本出現顯著回滲或側漏情況，未能完全符合相關標準的要求。

是次測試共涵蓋25款樣本，包括11款黏貼式嬰兒紙尿片（Tape Diapers，樣本TD1至TD11）、10款穿着式嬰兒紙尿褲（Pant Diapers，樣本PD1至PD10），以及4款聲稱適合夜間使用的夜用紙尿片 / 褲（Overnight Diapers / Pants，樣本OD1至OD4）。3類產品在設計、使用情況及適用對象方面各有不同。

6大安全與性能深度測試：化學安全、酸鹼值及滲透回滲比拼

是次測試過程，是模擬日常穿着及排尿情況，評估樣本的透濕氣表現。

消委會評測｜25款BB尿片學習褲比拼 衞生程度 是次測試參考標準檢驗樣本的細菌菌落總數、真菌菌落總數和大腸菌群（Coliforms），以及檢測樣本會否含有綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）和溶血性鏈球菌（hemolytic Streptococcus）等致病性微生物。 測試結果顯示，所有樣本均沒有檢出上述微生物及致病性微生物，衞生情況理想。 品質表現 紙尿片 / 褲產品的重量一般與其吸水層材料的用量有關。是次測試從各型號中抽取6片樣本，並量度其重量，以評估樣本之間的一致性。 測試結果顯示，各樣本量得的重量偏差介乎0% 至3%，全部均符合相關標準的規定（重量偏差須低於10%）。此外，所有樣本在產品品質方面，包括表層是否存在滲出物、異物或其他瑕疵等，均符合相關標準要求 化學安全程度 測試參考相關標準檢測樣本中的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、重金屬（鉛、砷、鎘、汞）、丙烯酰胺及鄰苯二甲酸脂類塑化劑的含量；同時檢測樣本是否含有可遷移性熒光物質，以及量度其酸鹼值（pH值）。 測試結果顯示，除重金屬外，所有樣本均未檢出上述的有害物質。重金屬方面，僅樣本PD6 檢出微量砷及鉛，檢出量分別為0.12mg/kg及0.11mg/kg，均遠低於相關標準規定的限值（砷：2mg/kg；鉛：10 mg/kg），符合標準的安全要求。 酸鹼值 若產品物料的酸鹼值（pH值）過高或過低，可能會對嬰幼兒幼嫩的皮膚造成刺激，引起不適。 測試結果顯示，25款樣本檢出的酸鹼值介乎5.9至6.4，全部符合相關標準對嬰兒尿片產品的要求（即酸鹼值應介乎4.0至7.5之間），表現滿意。 滲透性能 1) 吸收速度：若尿液長時間停留於皮膚表面，會令皮膚持續處於潮濕狀態，增加出現尿布疹及皮膚受刺激的風險。 測試結果顯示，首次測試時各樣本均能在短時間內吸收測試溶液。惟進行第二次測試時，由於吸收層已吸收部分液體，各樣本的吸收速度普遍有所減慢。不過，全部樣本於兩次測試中的吸收時間均符合相關標準要求，惟樣本之間的表現存在明顯差異。 ^各樣本的吸收速度測試結果見表二。 2)回滲量：若紙尿片 / 褲的吸收層未能有效鎖住已吸收的液體，在受壓情況下，液體便可能回滲至表層，影響穿着時的乾爽度及舒適感。 測試結果顯示，全部樣本均出現不同程度的回滲情況。其中1款紙尿片樣本（TD11）的平均回滲量超出標準規定上限（15克），未能符合相關要求。其餘24款樣本的回滲量則全部符合標準規定。各樣本的回滲量測試結果見表三。 3）防滲漏表現：測試透過量度溶液穿過吸收層﹑並穿過防漏底膜後滲出的液體量，以評估樣本的防滲漏表現。 測試結果顯示，所有樣本的滲漏量均符合標準要求，介乎0.1克至0.5克之間，整體防滲漏表現理想。當中紙尿片樣本TD6、紙尿褲樣本PD2及夜用紙尿片樣本OD4的滲漏量最少，僅有0.1克，表現優異。各樣本的滲漏量測試結果見表四。 防側漏表現 若產品的防漏隔邊未能有效發揮作用，尿液或會從兩側滲出，弄濕衣物、床鋪或嬰兒車。因此，紙尿片 / 褲的防側漏性能亦是家長選購時的重要考慮因素之一。 測試結果顯示，只有樣本TD10及TD11出現側漏情況，未能符合標準要求；其餘樣本均沒有出現側漏，反映其防側漏表現佳。 透濕氣表現 尿片 / 褲的底膜除了需要具備防漏功能外，同時亦應能讓濕氣透出，以免嬰幼兒排尿後所產生的濕氣積聚於尿片 / 褲內，造成濕黏及焗熱的感覺，甚至可能引致皮膚受刺激、出現紅疹或過敏。 測試結果顯示，大部分樣本的透濕氣表現皆理想，獲4至5點評分。惟樣本OD4量得的水氣流量明顯較其他樣本低，只獲2點評分，顯示其透濕氣程度相對較低。各樣本表現的評分詳見表一。結果發現，大部分樣本的底膜均出現不同程度的回潮現象，反映透出的水氣有機會在底膜表面凝結。

消委會5星尿片推薦名單：12款滿分產品！$1.5平價款性價比稱王

11款紙尿片當中，有6款獲5星評分，分數亦是相當接近。其中以TD5 JOLLY TOTS紙尿片成績最亮眼，平均每片只是$1.5，已有5星分數。

10款紙尿褲當中，有3款獲5星評分、3款4.5星評分。

在4款夜用紙尿片／褲當中，有3款獲5星評分。

標籤透明度檢視：7款未標有效日期 2款僅列批號恐過期

產品如有標示有效日期，或同時標示生產日期及有效期限 / 保質期，有助消費者清楚掌握產品的使用期限，並在建議期限內使用，以確保產品質素處於最佳狀態。

是次評測各樣本時發現，18款樣本有標示有效日期，或同時標示生產日期和有效期 / 保質期； 5款只標示生產日期，包括 TD9、TD10、PD6、PD7及PD8；其餘2款樣本則只提供生產序號或生產批號，消費者無從得知產品是否已過建議使用期限，包括PD9及OD4。

廠商回應與後續跟進：大王GOO.N宣布停售舊版、moony提交抗辯

1）「moony」（TD9、TD10及PD8）的生產商表示TD10已通過內地標GB/T 28004.1-2021的防側漏測試，並向本會提供相關測試報告作為證明。此外，該公司提交了其產品與其他在日本市場銷售的紙尿片的內部比較測試報告，以及模擬使用報告，並指該等測試報告的結果均顯示其產品未有出現側漏情況。

2）「Seventh Generation」（OD4）的代理商表示其產品屬專為長時間使用而設計的夜用紙尿褲，可持續鎖住尿液長達12小時。產品採用高密度防潮底膜，有效阻隔液體滲透及減少夜間大量尿液所引致的滲漏情況。該公司指出，此類結構設計着重阻隔液體滲透，因此亦會限制水氣透過底膜的能力。該公司又表示，其夜用系列與部分強調透氣設計的日用系列不同，主要透過高效吸收及鎖水效能維持乾爽。其吸收層能迅速將尿液從皮膚表面導離，並鎖於吸收芯體內，以保持皮膚乾爽，而非主要依賴空氣流通或透濕功能。該公司補充，其產品雖採用不透液底膜以加強防漏表現，但同時亦有注重皮膚安全。

3）「Merries」（TD7、PD4、PD5及OD2）的供應商表示GB/T 28004.1-2021主要是用作判定產品是否符合相關的要求，各樣本之間的數值差異並非評價重點。該公司指出，測試方法只能反映產品在特定實驗室條件下的部分表現，未必能完全代表實際使用情況。若採用不同的測試條件或方法，各產品所得數值及相對排序亦可能有所改變。因此，根據有關數值高低比較產品表現，未必能準確反映產品在實際使用時的差異。該公司建議在評價滲透性能時僅顯示產品是否符合相關標準要求，而不宜就測試數值作進一步比較或評論。

4）「Huggies」（TD8、PD3及OD3）的代理商表示本會測試所採用的TD8樣本屬該產品系列的舊版本，而該產品系列已推出新版本，新增專利分區面層設計，以進一步提升整體產品表現。（本會按：本會以一般消費者身分於今年年初在零售市場購買測試樣本，而所購入的產品版本為當時在市場上普遍有售。）

5）「大王GOO.N Plus」（TD11及PD10）的代理商表示TD11及PD10將會停售，並會由新產品系列取代。