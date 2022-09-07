日媒評測17款嬰幼兒紙尿片　Unicharm呢款滿分奪冠：防漏透氣易用

嬰幼兒皮膚幼嫩，而紙尿片長時間緊貼肌膚，父母在揀選尿片時記得留意質料及其舒適度。日本雜誌《LDK》早前比較17款嬰幼兒常用紙尿片及紙尿褲，評測其吸濕量、質料、透氣度、使用感等，發現Unicharm Moonyman紙尿片在各項評分都獲得滿分，不僅防漏能力出色，透氣度佳，亦不易引起皮疹，使用方便，獲推薦為「Best Buy」產品。



日本雜誌《LDK》早前搜羅了17款常用嬰幼兒紙尿片進行評測，當中包括花王、P&G、Unicharm等品牌，合共13款紙尿褲，2款夏季產品和2款安睡褲，並針對吸濕防漏、使用感及防紅疹三方面進行測試。

1. 吸濕防漏（吸濕量）

將有色液體倒入紙尿片的中央吸水層部分，於1.5分鐘後觸摸表面，檢查液體是否被完全吸收，然後重複倒入液體，直至無法被吸收，根據吸收量進行評分。

2. 使用感（觸感、易用度）

檢查紙尿片質地是否光滑、不粗糙，以及紙尿片的彈性、穿著的難易程度、撕開及黏貼膠帶的難易程度等。

3. 防紅疹（透氣度、回滲情況）

將液體倒入紙尿片中央吸水層部分，1分鐘後在上面放置濾紙，透過濾紙吸收的液體量，評估回滲的情況。同時利用儀器於3個不同位置檢測紙尿片的用料，計算透氣度。

（photoAC圖片）

Unicharm Moonyman紙尿片全部測試滿分

經過測試及評分後，《LDK》整理出17款紙尿片排名，當中Unicharm Moonyman紙尿片於全部測試奪得最高評分的A級，獲推薦為「Best Buy」產品。《LDK》形容，Unicharm Moonyman紙尿片防漏能力出色，具有可與安睡褲媲美的吸收力，回滲量只有0.1g以下，透氣度佳，且質地光滑、不易引起紅疹，易於穿脫。

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家長揀尿片有5點要留意

嬰幼兒皮膚非常幼嫩，紙尿片長時間緊貼肌膚，所以柔軟厚實的紙尿片可緊緊包裹寶寶臀部之餘，亦不會對皮膚造成刺激；對於皮膚容易敏感的嬰兒，《LDK》則建議可選用以有機棉或無添加劑材料製成的紙尿褲。

家長亦應選擇吸濕力強、透氣度高的紙尿片，避免因濕氣被困在尿片或尿片吸濕力不足而令孩子出現尿疹。另外，如果家長正為孩子進行如廁訓練，可讓子女在日間使用學習褲，晚上則使用紙尿褲。

而選擇腹部和腿部褲邊有彈性鬆緊設計的紙尿片，亦可以輕輕包住嬰幼兒大腿，防止尿液側漏，也不會妨礙活動。由於需要經常為孩子更換紙尿片，家長可以選擇一些易於穿脫、伸縮度高、魔術貼可即撕即脫設計的紙尿片。

至於孩子甚麼時候需要換成紙尿褲，《LDK》則建議，當孩子活動變得愈來愈活躍，且開始不肯乖乖躺下更換紙尿片時，家長就可以嘗試為子女轉用可站立時穿著的紙尿褲。

（photoAC圖片）

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