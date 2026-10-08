BB尿片越貴越好？消委會實測25款紙尿片學習褲：12款5星評分名單

1) 吸收速度：若尿液長時間停留於皮膚表面，會令皮膚持續處於潮濕狀態，增加出現尿布疹及皮膚受刺激的風險。

測試結果顯示，首次測試時各樣本均能在短時間內吸收測試溶液。惟進行第二次測試時，由於吸收層已吸收部分液體，各樣本的吸收速度普遍有所減慢。不過，全部樣本於兩次測試中的吸收時間均符合相關標準要求，惟樣本之間的表現存在明顯差異。 ^各樣本的吸收速度測試結果見表二。 2)回滲量：若紙尿片 / 褲的吸收層未能有效鎖住已吸收的液體，在受壓情況下，液體便可能回滲至表層，影響穿着時的乾爽度及舒適感。

測試結果顯示，全部樣本均出現不同程度的回滲情況。其中1款紙尿片樣本（TD11）的平均回滲量超出標準規定上限（15克），未能符合相關要求。其餘24款樣本的回滲量則全部符合標準規定。各樣本的回滲量測試結果見表三。

3）防滲漏表現：測試透過量度溶液穿過吸收層﹑並穿過防漏底膜後滲出的液體量，以評估樣本的防滲漏表現。

測試結果顯示，所有樣本的滲漏量均符合標準要求，介乎0.1克至0.5克之間，整體防滲漏表現理想。當中紙尿片樣本TD6、紙尿褲樣本PD2及夜用紙尿片樣本OD4的滲漏量最少，僅有0.1克，表現優異。各樣本的滲漏量測試結果見表四。