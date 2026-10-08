BB尿片越貴越好？消委會實測25款紙尿片學習褲：12款5星評分名單
是次消委會評測25款BB尿片學習褲，包括11款黏貼式紙尿片、10款學習褲及4款夜用褲樣本，涵蓋化學安全、微生物檢測、吸收速度、回滲量、防漏及透濕氣等多方面表現。附12款BB尿片學習褲獲5星評分名單！
是次測試共涵蓋25款樣本，包括11款黏貼式嬰兒紙尿片（Tape Diapers，樣本TD1至TD11）、10款穿着式嬰兒紙尿褲（Pant Diapers，樣本PD1至PD10），以及4款聲稱適合夜間使用的夜用紙尿片 / 褲（Overnight Diapers / Pants，樣本OD1至OD4）。3類產品在設計、使用情況及適用對象方面各有不同。
消委會評測｜25款BB尿片學習褲比拼 平價款$1.5乾爽防漏贏貴價牌
6大安全與性能深度測試：化學安全、酸鹼值及滲透回滲比拼
是次測試過程，是模擬日常穿着及排尿情況，評估樣本的透濕氣表現。
衞生程度
是次測試參考標準檢驗樣本的細菌菌落總數、真菌菌落總數和大腸菌群（Coliforms），以及檢測樣本會否含有綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）、金黃葡萄球菌（Staphylococcus aureus）和溶血性鏈球菌（hemolytic Streptococcus）等致病性微生物。
測試結果顯示，所有樣本均沒有檢出上述微生物及致病性微生物，衞生情況理想。
品質表現
紙尿片 / 褲產品的重量一般與其吸水層材料的用量有關。是次測試從各型號中抽取6片樣本，並量度其重量，以評估樣本之間的一致性。
測試結果顯示，各樣本量得的重量偏差介乎0% 至3%，全部均符合相關標準的規定（重量偏差須低於10%）。此外，所有樣本在產品品質方面，包括表層是否存在滲出物、異物或其他瑕疵等，均符合相關標準要求
化學安全程度
測試參考相關標準檢測樣本中的甲醛、可分解致癌芳香胺染料、重金屬（鉛、砷、鎘、汞）、丙烯酰胺及鄰苯二甲酸脂類塑化劑的含量；同時檢測樣本是否含有可遷移性熒光物質，以及量度其酸鹼值（pH值）。
測試結果顯示，除重金屬外，所有樣本均未檢出上述的有害物質。重金屬方面，僅樣本PD6 檢出微量砷及鉛，檢出量分別為0.12mg/kg及0.11mg/kg，均遠低於相關標準規定的限值（砷：2mg/kg；鉛：10 mg/kg），符合標準的安全要求。
酸鹼值
若產品物料的酸鹼值（pH值）過高或過低，可能會對嬰幼兒幼嫩的皮膚造成刺激，引起不適。
測試結果顯示，25款樣本檢出的酸鹼值介乎5.9至6.4，全部符合相關標準對嬰兒尿片產品的要求（即酸鹼值應介乎4.0至7.5之間），表現滿意。
滲透性能
1) 吸收速度：若尿液長時間停留於皮膚表面，會令皮膚持續處於潮濕狀態，增加出現尿布疹及皮膚受刺激的風險。
測試結果顯示，首次測試時各樣本均能在短時間內吸收測試溶液。惟進行第二次測試時，由於吸收層已吸收部分液體，各樣本的吸收速度普遍有所減慢。不過，全部樣本於兩次測試中的吸收時間均符合相關標準要求，惟樣本之間的表現存在明顯差異。 ^各樣本的吸收速度測試結果見表二。 2)回滲量：若紙尿片 / 褲的吸收層未能有效鎖住已吸收的液體，在受壓情況下，液體便可能回滲至表層，影響穿着時的乾爽度及舒適感。
測試結果顯示，全部樣本均出現不同程度的回滲情況。其中1款紙尿片樣本（TD11）的平均回滲量超出標準規定上限（15克），未能符合相關要求。其餘24款樣本的回滲量則全部符合標準規定。各樣本的回滲量測試結果見表三。
3）防滲漏表現：測試透過量度溶液穿過吸收層﹑並穿過防漏底膜後滲出的液體量，以評估樣本的防滲漏表現。
測試結果顯示，所有樣本的滲漏量均符合標準要求，介乎0.1克至0.5克之間，整體防滲漏表現理想。當中紙尿片樣本TD6、紙尿褲樣本PD2及夜用紙尿片樣本OD4的滲漏量最少，僅有0.1克，表現優異。各樣本的滲漏量測試結果見表四。
防側漏表現
若產品的防漏隔邊未能有效發揮作用，尿液或會從兩側滲出，弄濕衣物、床鋪或嬰兒車。因此，紙尿片 / 褲的防側漏性能亦是家長選購時的重要考慮因素之一。
測試結果顯示，只有樣本TD10及TD11出現側漏情況，未能符合標準要求；其餘樣本均沒有出現側漏，反映其防側漏表現佳。
透濕氣表現
尿片 / 褲的底膜除了需要具備防漏功能外，同時亦應能讓濕氣透出，以免嬰幼兒排尿後所產生的濕氣積聚於尿片 / 褲內，造成濕黏及焗熱的感覺，甚至可能引致皮膚受刺激、出現紅疹或過敏。
測試結果顯示，大部分樣本的透濕氣表現皆理想，獲4至5點評分。惟樣本OD4量得的水氣流量明顯較其他樣本低，只獲2點評分，顯示其透濕氣程度相對較低。各樣本表現的評分詳見表一。結果發現，大部分樣本的底膜均出現不同程度的回潮現象，反映透出的水氣有機會在底膜表面凝結。
消委會實測25款紙尿片及學習褲｜12款獲5星滿分名單一覽
編號
牌子
產品名稱
TD1
Applecrumby
AirPlus
100% Chlorine-Free Tape Diapers
TD2
幫寶適
Pampers
奢寵舒適黏貼型嬰兒紙尿褲
Luxury Silk Tape
TD3
PARASOL
Clean +Dry Diapers (DP-DRY4-54)
TD4
幫寶適
Pampers
Ichiban 極上守護黏貼型嬰兒紙尿褲
Ichiban Tape
TD5
JOLLY TOTS
舒適乾爽嬰兒紙尿片 Comfy Dri Baby Diapers
TD6
BAMBO Nature
Eco-labelled Baby Diaper
編號
牌子
產品名稱
PD1
幫寶適
Pampers
清新幫拉拉褲
Masstige Fresh Pants
PD2
妮飄
nepia
Genki! Active Pants
PD3
Huggies
Natural 天然透氣學習褲
Natural Pants
編號
牌子
產品名稱
OD1
幫寶適
Pampers
Ichiban 一級幫安睡褲
Ichiban Sweet Sleep Pants
OD2
Merries
超吸安睡褲
ぐっすりパンツ Night pants
OD3
Huggies
Natural 天然透氣好眠褲
Natural Deep Sleep Pants