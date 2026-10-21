內地網店金屬仿真槍扮玩具出售 可射穿紙板近距射眼恐失明兼犯法

內地有商家以「科教模型玩具槍」為名，在網購平台出售全金屬仿真槍，未成年人甚至毋須實名認證亦能購買，這些仿真槍外形逼真，更能射出塑膠BB彈，威力強大足以擊穿硬紙板，引起外界對兒童安全的關注。有專家指，在法律風險方面，部分金屬玩具槍不但外形與制式槍械高度相似，內部結構亦接近真槍，可能符合仿真槍的認定標準。一旦被認定為仿真槍，買賣雙方均可能面臨相應的法律責任。



網上出售全金屬仿真槍 未成年人可直接購買

據內媒報道，廣西有記者發現不少商家在電商平台打著「科教模型玩具槍」、「玩具擺件」的旗號出售金屬槍型產品，試圖以玩具及模型的名義規避平台監管，但私下卻用私訊推銷產品是全金屬材質、產品射程可達25至30米。

消費者在購買這類產品時，沒有年齡限制，亦毋須實名認證。這些槍型產品售價約200至500元人民幣，在知名電商平台銷量達近萬件。

記者實測塑膠BB彈能擊穿硬紙板

有記者走訪市場，詢問店家有否出售同類產品，店家回覆指沒有售賣，並解釋：「不給賣，這種太危險了，這種殺傷力太大」、「我們這邊市場肯定是沒有的」。

記者其後花費207元人民幣，網購一款產品詳情註明「不可發射」的玩具槍，圖片看起來只是普通模型，但記者收貨後卻發現產品以全金屬製成，具有一定重量，外形亦與軍警使用的槍械非常相似。

這款產品能發射塑膠BB彈，記者進行測試時，甚至可以擊穿硬紙板。記者將產品送往派出所進行鑑定，結果證實產品已符合仿真槍的標準。

金屬仿真槍殺傷力強 近距離擊中眼睛可致失明

根據中國公安部《仿真槍認定標準》，符合相關條件、槍口比動能大於0.16焦耳／平方厘米但低於1.8焦耳／平方厘米的物品，可被認定為仿真槍。另外，以壓縮氣體等為動力的非制式槍支，若槍口比動能達到或超過1.8焦耳／平方厘米，則會被認定為槍支。

南寧市公安局興寧分局法制大隊副大隊長吳維指出，金屬外形的槍型物品，內部的彈簧和擊發結構往往更加有殺傷力，威力比普通的塑膠玩具槍大得多。即使發射的是塑膠子彈，近距離擊中眼睛也可能會造成眼角膜損傷，嚴重的可能會失明。

在法律風險方面，部分金屬玩具槍不但外形與制式槍械高度相似，內部結構亦接近真槍，可能符合仿真槍的認定標準。一旦被認定為仿真槍，買賣雙方均可能面臨相應的法律責任。

選購玩具槍要注意3點

廣州海關技術中心早前曾就彈射玩具槍發布安全風險警示，提醒家長選購時注意以下事項：

1. 檢查產品包裝是否印有認證標誌，避免選擇槍口、槍管、彈夾等主要部位為黑色、灰黑色或仿金屬顏色的產品。

2. 家長可拆開包裝，檢查彈射物的頂端是否有足夠的彈性，若打在手掌上有明顯的疼痛感，則須謹慎購買。

3. 家長應提醒小朋友在使用時，不得瞄準他人的眼睛或臉部，也不能將鉛筆、釘子等其他日常用品放入發射器中發射。