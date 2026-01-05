網購廉價嬰兒衫或含致癌物影響免疫系統　專家教7招避開毒衣服

網購嬰兒衣服｜近年，有報導指出市面上平價衣服都含有對人體有害的成份，長期接觸或會危害健康，特別是對嬰幼兒、孕婦等免疫系統較弱的人群影響更為明顯。本報邀請了本地製衣實業慶年集團首席創意執行官兼ESG School HK創辦人陳偉彬，解構「毒衣服」對嬰幼兒及孕婦的影響，以及網購衣服要注意的7大重點。



廉價衣服2大健康威脅：聯苯胺與甲醛

選購嬰幼兒衣物時，除了常見的螢光劑問題，家長還需警惕兩大隱形健康威脅：聯苯胺與甲醛。聯苯胺常用於深色衣物染色，屬於一級致癌物，可經皮膚吸收；甲醛則常用於防皺、免燙處理，同樣具有高致癌性，兩者均對嬰幼兒健康構成潛在風險。

孕婦及嬰幼兒長期接觸或影響神經及免疫系統

孕婦及嬰幼兒皮膚細嫩、免疫系統尚未成熟，長期接觸含超標聯苯胺或甲醛的衣物，可能引起皮膚紅腫、過敏、呼吸道刺激，甚至影響神經與免疫系統發育。嚴重者更可能增加未來罹患癌症的風險。因此，選擇安全無害的衣物材質與製程，對保護母嬰健康至關重要。

生產商為壓低售價使用廉價有害物質

這些有害物質之所以在市場上泛濫，主要源於低成本驅動。部分生產商為壓低售價，使用廉價但禁用的化學染料與整理劑，從而將含有害物質的衣物推向市場，卻以消費者的健康與環境污染為代價。

此外，目前香港尚未制定專門針對紡織品成分與安全標準的法例。由於紡織品屬於一般消費品，主要受《消費品安全條例》規管。然而，該條例條文較為概括，缺乏針對紡織品製造過程的具體規範與測試標準，因此在實際執行上難以全面監管相關產品的化學安全問題。

消費者網購衣服注意7大重點

1.認識「無害」新標準：選擇明確標示為「無害紡織品」的產品，這類產品從源頭避免使用有害化學物質，並符合國際安全標準如歐盟REACH法規。

2.善用第三方認證：優先選購附有獨立檢測機構（如CMA Testing）認證的衣物，確保產品通過致癌物檢測、碳足跡計算（ISO 14067）或溫室氣體核查（ISO 14064）。

3.留意顏色與材質：深色衣物（尤其是黑色、深藍色）以及標榜「免燙、抗皺」的產品，因製程中可能使用更多化學物質，風險較高，建議優先選擇淺色、天然纖維（如有機棉）的衣物。

4.聞一聞氣味：若新衣物有刺鼻化學氣味，很可能含有甲醛等揮發性物質，應避免購買或徹底清洗、通風後再穿著。

5.觸摸與清洗測試：手感過於硬挺或經過多次清洗後仍易褪色的衣物，也可能隱藏化學殘留問題。

6.物料對皮膚產生敏感：例如，以Acrylic 「亞加力」纖維製成的冷衫，其合成材質可能較不透氣且易引起皮膚敏感、痕癢或紅疹。