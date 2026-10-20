林峯帶妻女斐濟度假肉身擋太陽超貼心　Luna曾讀上海名校年花20萬

46歲的林峯近年忙於拍攝電影及電視劇，工作行程排得密密麻麻。近日他終於抽空放假，與太太張馨月及6歲愛女Luna飛往斐濟度假。張馨月在社交平台分享旅程點滴，一家人互動很溫馨，林峯用肉身為妻女遮太陽更非常貼心！



一家三口遊斐濟 體驗當地生活

林峯一家三口乘搭約10小時飛機前往斐濟，到達後他們入住當地的豪華度假酒店，暫時放下繁忙工作，享受家庭假期。

旅程中，他們亦到訪當地街市，體驗當地人生活，更品嚐了斐濟的傳統古法烹調美食。之後更體驗乘坐直升機，從高空欣賞斐濟景色。

+ 1

林峯貼心照顧妻女 肉身遮擋陽光

林峯在旅途中十分照顧太太和女兒，乘搭飛機時陪女兒玩耍，出海時亦不時拿著攝影機，記錄妻女的度假點滴。林峯見陽光猛烈更主動站起來，用身體為妻女遮擋陽光，十分貼心！

張馨月亦在小紅書分享旅程的點滴，表示：「簡簡單單的記錄一下，最真實的記錄，留着以後坐着搖椅慢慢回顧」、「快樂的時光總是短暫的，每一刻都值得記錄」。

一家移居上海已有三年 Luna今年升讀小學

林峯一家於2023年移居上海，林峯與張馨月一直十分重視女兒的教育，曾安排女兒入讀上海浦東的熱門私立幼稚園「宜樂兒童之家」（AJA）。據悉Luna當時雖然只是就讀幼稚園中班，但課程內容已達到小一的程度。除了學校課程，Luna亦有參加不少興趣班，包括學習鋼琴、騎馬及游泳。

今年Luna終於升讀小一，早前張馨月在開學時分享女兒的開學照片，寫道：「爸爸媽媽送我去上學，開心！」相中，Luna身穿藍白格仔的連身裙，戴著帽子並孭著書包，與爸爸一起拖手走向學校。目前未有公開Luna就讀的小學，但推測Luna繼續在上海升學。

宜樂兒童之家（Angel Joy Academy）

宜樂兒童之家是一間結合蒙特梭利教育理念的雙語國際幼稚園，設有多間分校。學校採用主題式教學，每月設有不同主題，讓小朋友透過參與活動、親身體驗探索式學習。每年學費約20萬元人民幣。