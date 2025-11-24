小一自行分配學位2026｜派位結果今日揭盅 成功率較去年升2.9%

小一自行分配學位2026｜全港官立及資助小學小一入學自行分配學位結果於本日（11月24日）公布，家長可於今日上午9時至下午5時攜同所需文件前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。教育局早前（21日）表示，今年共37,581名學童參加官立及資助小學的自行分配學位，成功率達52.3%，較去年升2.9%。



申請人數跌穿4萬 自行派位成功率達52.3%

小一入學自行分配學位結果於本日（11月24日）公布，教育局發言人日前（11月21日）宣布，今年有37,581名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有19,656名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共9,477人，餘下10,179人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局提醒家長需於今日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。而已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於今日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。

成功獲派者須於11月26及27日辦理註冊手續

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於下星期三（11月26日）或星期四（11月27日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，記得須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

未獲派位學童可於明年1月辦理統一派位選校

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。

教育局發言人指，局方將於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月19日至25日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在1月24日或25日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。

若家長在1月25日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2026年6月為申請兒童另行安排小一學位。教育局提醒所有家長，曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。