小一派位2026｜小一統一派位懶人包附申請流程、時間表及填表重點

26/27小一統一派位｜小一統一派位即將開始接受申請，01親子為家長整理了2026/27學年的小一入學懶人包，需要為孩子報讀小一的家長可預先做好準備，先了解統一派位的重要日子以及5大注意事項，幫家長掌握流程、避免出錯。



小一統一派位簡介

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」，以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，即「自行分配學位」及「統一派位」。

在「自行分配學位」階段，家長可以不受地區限制，為其子女向任何一間官立或資助小學申請入學。如果申請未能於自行分配學位階段獲得學校錄取，將會自動進入統一派位階段，不需要另行申請，由教育局統一分配學位。

至於在自行分配學位階段沒有遞交申請的兒童，需於指定日期前另行申請參加統一派位。

小一統一派位機制

小一統一派位分成兩部份，即甲部及乙部。統一派位約佔學校小一學額50%。甲部的學額約佔學校小一學額總數的5%（即統一派位的10%），家長可於甲部不受校網限制，填寫1至3間位於任何小一學校網（包括本網）的小學。

乙部的學額約佔學校小一學額總數的45%（即統一派位的90%），家長於乙部必須填寫自己住址所屬小一校網名單內的小學。

電腦於進行統一派位時，會為每個申請編配一個「隨機編號」，而該隨機編號的次序愈前，申請獲派心儀學校的機會率就愈高。電腦會首先處理所有第一志願的派位，然後到所有第二志願、所有第三志願，如此類推。

電腦會先處理甲部選擇，然後處理乙部選擇。如果申請於甲部已獲派位，就不會進入乙部派位；相反，如果申請未於甲部獲得派位，就會進入乙部派位。兩個部份的派位機制相同，分別只是有沒有校網限制。

2026/27年度小一統一派位重要日期

2025年：

2025年9月1日至26日：領取「小一入學申請表」

2025年9月18日至26日：遞交小一入學申請

（網上電子平台報名：9月18日至26日；直接向申請學校交實體表格9月22日至26日）

2025年11月24日：學校公布自行分配學位結果

2025年11月26日至27日：自行分配學位註冊

2026年：

2026年1月中旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書2026年1月19日至25日：統一派位報名

（網上電子平台：1月19日至25日；指定統一派位中心選校：1月24至25日）

2026年6月3日至4日：公布統一派位結果

2026年6月9日或10日：統一派位註冊

小一統一派位填表5大注意事項

1. 依照自己意願把選擇的小學排列先後次序，把有關的4位數字「選校編號」填入「選擇學校表格」內。

2. 甲部可不受校網限制，填寫1至3間任何小一校網的學校，不一定要填滿3個選擇。

3. 乙部必須填寫住址所屬的小一校網內學校，家長應該將30間學校選擇盡量填上，不要留空。

4. 乙部的學校選擇可以重複甲部位於住址所屬校網的學校選擇。

5. 如果家長有超過1名子女同時參加統一派位，並希望獲派同一學校，其所有子女的選擇學校表格內必須填上完全相同的選擇，包括選校數目及次序等。

小一入學申請電子化

教育局於2023年起，分階段將小一入學申請電子化，現時小一入學申請表設有家長／監護人電郵地址一欄，填寫該欄後，可點擊教育局於11月10日起發送的「小一入學電子平台」啟動電郵，啟動小一入學電子平台帳戶，或透過「智方便」流動應用程式，自行建立其「小一入學電子平台」帳戶。

已啟動電子平台帳戶的家長可以透過平台取得派位結果，及使用「智方便」登入。家長必須登記「智方便+」，才可使用其「數碼簽署」功能，於電子平台填寫及提交自行分配學位及統一派位階段申請。

家長亦注意，如已曾為申請兒童於自行分配學位階段遞交紙本小一入學申請表，並不需要於電子平台再次遞交申請。若希望啟動申請兒童之電子平台帳戶，請利用教育局早前發出至申請表上提供的電郵地址之啟動連結。

沒有「智方便+」但已透過「智方便」註冊「小一入學電子平台」帳戶的家長，雖然仍須將填妥的申請表連同有關證明文件直接遞交到相關學校，但他們可透過「小一入學電子平台」查閱派位結果。

小一入學電子平台啟動連結