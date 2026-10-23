中韓KOL Sue Chang 3大育兒之道培養孩子自信 從不迫女兒尋找興趣

Sue Chang的兩位女兒Jane及Kaia一直給人開朗、自信的印象，母女關係亦相當親密。Jane面對鏡頭時落落大方，Kaia則擅長拉丁舞，在舞台上表現亮眼，各展所長。近日，Sue在Instagram分享影片，分享自己多年來的育兒心得。



視孩子為上天的禮物 不濫用權力控制孩子

Sue表示她每天晚上都會感謝上天，將兩位小天使帶到自己身邊。在她眼中，每個孩子都是上天暫時交託給父母照顧的靈魂，因此大人不應單憑自己的身分與權力，便隨意控制孩子的一切，而是要學習尊重孩子的感受。

她憶述曾有一次女兒因睡不着而發脾氣，她沒有立即責罵對方，只是清楚表達自己的底線，告訴女兒不能這樣對待媽媽，同時表示願意等她冷靜下來。母女二人最終花了40多分鐘，女兒才逐漸平復情緒，並主動向她道歉。

Sue認為這段等待的時間雖然不短，卻十分值得。當孩子情緒失控時，如果父母也跟着失去耐性，雙方很容易陷入更大的衝突。相反，父母願意保持冷靜，耐心陪伴孩子度過情緒低谷，才能讓孩子感受到安全感。

Instagram @suechangg

從不迫女兒尋找興趣 相信天賦是發掘而非強求

Sue一直相信孩子的天賦需要慢慢發掘，而不是透過強迫培養出來。她分享，曾帶二女Kaia參加拉丁舞比賽，期間看到一名母親嚴厲要求女兒在比賽時多笑，甚至威脅如果表現不好就沒有雪糕吃，這一幕令Sue表示十分窒息。

輪到Kaia上場前，Sue選擇鼓勵女兒享受舞台，告訴她只需要投入過程，舞台本來就是屬於她的。雖然Sue坦言自己在台下十分緊張，但看到女兒享受表演，心情也逐漸放鬆。

至於如何判斷孩子是否真正喜歡一項興趣，Sue通常會先讓女兒嘗試約三個月，再觀察她們回家後會否主動練習。如果孩子需要不斷提醒才願意繼續，她便會主動了解女兒是否已失去興趣。若孩子確定不想再學，她便會果斷讓對方停下來。

這份尊重亦源於Sue的成長經歷。她小時候喜歡攝影，父母從未強迫她尋找興趣，而是讓她自行探索與發展。如今她也希望將同樣的自由交給女兒，讓她們按照自己的步伐，發掘真正熱愛的事物。

Instagram @kaiathebaya

避免將孩子當情緒垃圾桶 教懂孩子表達情緒

Sue明白父母在外工作一天，回家後還要面對家務及孩子的各種狀況，難免會感到疲憊，甚至因一時控制不住情緒而向孩子發脾氣。然而，她提醒父母不要把孩子當成宣洩負面情緒的對象。孩子未必懂得如何消化這些情緒，只能默默承受，長久下來或會變成童年陰影。

因此，當自己感到疲倦或煩躁時，Sue會先讓自己冷靜下來，例如沖一個熱水澡、喝點水，待能量恢復後，再處理孩子的問題。她認為，父母需要先照顧好自己的情緒，才能更有耐性地陪伴孩子。

除了管理自身情緒，Sue亦重視女兒的感受。當孩子感到委屈或不開心時，她會主動抱緊對方，鼓勵女兒將不快的情緒哭出來，而不是把感受藏在心底。她認為，讓孩子知道自己可以安心表達情緒十分重要，因為如果從小習慣壓抑感受，長大後便不懂得向別人表達內心想法。

Instagram @suechangg

建立界線創造愛的空間 陪伴成長讓孩子飛翔

Sue總結好的父母並不代表凡事都答應孩子，而是在保持情緒穩定的同時，為孩子建立健康的界線，讓她們在充滿愛的環境中成長。她明白父母的責任並非永遠將孩子留在身邊，而是陪伴她們成長，直到有一天她們找到屬於自己的人生路。