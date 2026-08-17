王仁甫與季芹兒子考進世界名校　分享育兒心得：讓孩子自由成長

王仁甫、季芹18歲兒子小YA錄取多所世界名校、獎學金最高230萬（台幣）！然而，這份耀眼的成果背後，並非來自傳統體制的高壓鞭策，而是他們一段長達10多年、充滿勇氣與焦慮折衝的自我學習與修練。



台灣藝人王仁甫與季芹日前飛往加拿大，參加18歲兒子小YA的高中畢業典禮。爸媽與孩子間輕鬆溫暖的互動，讓許多人感動。

小YA不僅錄取多所世界知名大學，更獲得最高可達7.25萬加幣（約41萬港元）的獎學金。面對外界羨慕的「學霸養成」，夫妻倆卻說，最值得分享的不是孩子考上名校，而是他們花了十多年學會的一件事：父母不用一直走在孩子前面，而是站在身後，相信孩子會找到自己的方向。

台灣藝人王仁甫與季芹和他們的兩個孩子👇👇👇

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名校錄取的背後，是父母十多年來不斷調整的教養方式

王仁甫與季芹親赴加拿大，見證兒子小YA完成高中學業，也迎接人生下一個階段。

小YA一口氣獲得多倫多大學、麥馬斯特大學、雪梨大學等多所名校錄取，同時拿下高額獎學金與品格獎，讓許多人好奇：「他們到底怎麼教孩子？」

然而，王仁甫與季芹分享的，並不是一套提高成績的方法，而是一段父母重新學習「如何陪伴孩子」的歷程。

一張考卷，讓他們開始反思：我們希望孩子成為什麼樣的人？

夫妻曾經在採訪中分享，曾經因為女兒一張考卷開始重新思考教育。

題目要孩子寫出三種交通工具，女兒回答「駱駝、大象、馬」，卻因為不是標準答案而被扣分。孩子解釋：

沙漠的人騎駱駝、泰國有人騎大象、以前的人騎馬。

這件小事讓王仁甫開始思考，比起得到標準答案，他更希望孩子保有的是思考能力與想像力。

而另一個改變，則來自家庭裡每天為了功課爭執的日常。

季芹曾坦言，夫妻倆曾經每天催功課、盯作業，甚至輪流對孩子拍桌子。直到有一天，她對王仁甫說：「這不是我想要的親子關係。」

從那一刻開始，他們決定改變的，不只是孩子的學習方式，更是父母自己的教養方式。

國小畢業前，英文連A到Z都不會？他們學著相信孩子

為了找回健康的家庭互動，兩人毅然決定展開「王母三遷」，移居宜蘭並將孩子送進實驗學校。

實驗教育主張給孩子空間與多元嘗試，但這對父母的心理素質是極大的考驗。

季芹與王仁甫坦言，到了國小六年級時，發現孩子們英文無法從A念到Z、九九乘法表（九因歌）不會背，甚至連中文基本筆畫都不對！夫妻倆整整焦慮了兩年，不斷自我懷疑是否做錯決定。

但學校老師總是溫柔地提醒他們：

別急著去教育小孩，他們生出來是準備成為大人的，不是要被教育成大人的。不要站在前面拉著小孩跑，而是退到後面，安全地看著他們怎麼走。

直到有一天，孩子主動說：「我玩夠了，想學習了！」

當學習動機轉化為內在渴望時，驚人的轉變發生了。轉入全美語實驗國中後，雖然前幾個月孩子直呼「聽不懂」，但因為擁有了「主動學習」的心智，僅花了3到4年，孩子們不僅完全跟上進度，成績更名列前茅，甚至能拿著原文書當媽媽的英文小老師。

王仁甫、季芹的10個教養觀，這些體悟比考上名校更珍貴

從當初的徬徨焦慮到如今的欣慰驕傲，夫妻倆在陪伴孩子的過程中，示範了父母如何進行關鍵的「心態轉化」：

1. 比起標準答案，更重要的是思考能力。

2. 親子關係永遠比分數重要。

3. 接受孩子探索，而不是急著要求表現。

4. 父母不是領跑者，而是支持者。

5. 等待孩子產生真正的學習動機。

6. 讓孩子承擔選擇，也學會負責。

7. 接住情緒，再教孩子如何表達。

8. 用理解取代命令，用陪伴取代控制。

9. 與老師一起陪伴孩子，而不是彼此對立。

10. 放下「一定要照父母劇本長大」的期待。



「現在不是我們放手，而是孩子已經跑得比我們快」

王仁甫分享，當年老師要夫妻倆「站後面一點」，如今回頭看，那句話成了最深刻的提醒。

現在不是我們放手，而是孩子已經跑得太快，我們想跟都跟不上了。

或許，每個孩子的人生節奏都不同，也不是每個孩子都會走向世界名校。但王仁甫與季芹想分享的是，真正值得父母相信的，不是一套完美的教養公式，而是在陪伴的過程中，學會放下焦慮、給予信任，讓孩子一步步走出屬於自己的道路。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：從「不會背九九乘法」到「狂拿獎學金學霸」！王仁甫與季芹做到最難的事：讓孩子長成自己的樣子】