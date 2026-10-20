賴慰玲與大仔也也首度二人旅行 大讚兒子情緒穩定　揭4大育兒法則

星媽賴慰玲與8歲大仔梁進也（也也）近日參與TVB親子旅遊節目《玩住學。學住玩》，展開母子二人首次海外旅行，前往馬來西亞沙巴探索當地文化。賴慰玲在節目中大讚兒子情緒穩定，遇到突發狀況時不但不會輕易慌亂，令她也忍不住感嘆有時反而要依靠兒子，令一眾網民也十分好奇賴慰玲平日是如何教導兒子。



賴慰玲讚兒子情緒穩定 錯失航班反過來安慰媽媽

賴慰玲在節目中憶述過往全家旅行曾遇錯失航班的突發狀況，正當她驚慌失措之際，也也反而沉著應對，更主動提出可以改買其他航空公司的機票。除了懂得安慰媽媽，也也在旅程中主動搬運行李時，處理事務時表現淡定、舉手投足獲網民肯定。

這次旅程中，母子二人除了遊覽沙巴、品嚐當地美食，亦一同探索當地文化。賴慰玲亦安排兒子挑戰嘗試不喜歡的榴槤，希望他嘗試接觸未曾體驗過的事物。也也最初對榴槤相當抗拒，媽媽一度以他最喜歡的A380空中巴士作為條件，鼓勵他嘗試。也也最後決定試食，而這份願意踏出舒適圈的態度，同樣令媽媽感到驚喜。

《玩住學。學住玩》截圖

賴慰玲4大教養法則 堅持不打不罵尊重孩子

1. 堅持不打不罵 重視親子溝通

賴慰玲在訪問中透露，自己重視與兒子的溝通，堅持不打不罵的教養方式。她認為，親子之間需要保持良好溝通，讓孩子遇到問題時願意說出自己的想法，亦可以透過商量尋找解決方法。這種相處方式不但有助建立互信，也能讓家長了解孩子的感受，避免單純以責備處理問題。

2. 培養解難能力 遇到突發情況保持冷靜

賴慰玲亦表示兒子平日不容易鬧情緒，遇到問題時懂得透過溝通尋找解決方法。培養孩子的解難能力，讓他們知道不需要由父母處理所有事情，適時讓孩子思考不同的解決方案，亦有助他們逐步建立面對突發情況的信心。

3. 鼓勵探索新事物 勇於踏出舒適圈

除了重視溝通，賴慰玲亦鼓勵兒子嘗試不同體驗。在沙巴旅行期間，也也決定試食自己不喜歡吃的榴槤，原因並非單純為了獲得獎勵，而是認為難得來到馬來西亞，想嘗試從未做過的事。賴慰玲對兒子的決定感到驚喜，亦欣賞他願意開放自己、接觸新事物的態度。這個例子反映，家長除了照顧孩子的喜好，也可以在適當時候鼓勵他們嘗試新事物，讓孩子在親身體驗中學習成長。

4. 尊重孩子的興趣 支持追尋夢想

也也自小熱愛飛機，長大後希望成為飛機師。賴慰玲不但支持兒子的興趣，更曾帶他參與節目，讓他有機會親身體驗駕駛飛機的過程。看到兒子認真投入訓練，賴慰玲感到十分驕傲，更表示即使兒子將來未必成為飛機師，但只要他朝着自己喜歡的方向努力，便已經很滿足。

《AI時代，未來實習生》截圖

賴慰玲兒子是超級飛機迷 最愛A380夢想成為機師

節目中也也另一個令人印象深刻的特點，就是對飛機的熱愛。年僅8歲的他已是一名超級飛機迷，對不同飛機型號十分熟悉，而他最喜歡的機型正是空中巴士A380，長大後更希望成為飛機師。

據賴慰玲早前在TVB節目《AI時代，未來實習生》中分享，也也對飛機的興趣源於一次小息期間，與同學閱讀了一本有關飛機的書，自此便開始深入認識航空知識，至今已熱愛飛機兩年多。對於兒子的興趣，賴慰玲亦十分支持，曾陪伴他參與飛行體驗，見證兒子一步步接近自己的夢想。

也也接受專業飛行員指導，面對一連串專業訓練及突發測試，依然表現冷靜、專注，令在旁觀察的賴慰玲忍不住大讚兒子表現出色。她亦為兒子能夠親身體驗飛行，向夢想邁進一步而感到欣慰。