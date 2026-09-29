陳自瑤分享45歲逆齡秘訣　育兒最重要是溝通接納尊重女兒升學選擇

現時45歲的陳自瑤（Yoyo）早前現身品牌活動，狀態極佳、活力十足。她接受《01親子》訪問時，罕有地分享自己的飲食保養心得，並大談與女兒的日常相處之道及升學選科取向。



陳自瑤分享逆齡秘訣 靠飲食維持好狀態

Yoyo分享維持逆齡身材與皮膚狀態的秘訣。她坦言自己一直對飲食有要求，她自幼便不太喜歡吃油炸食物、零食，以及汽水等不健康的飲品，這個飲食習慣亦一直維持至今。她平日偏好蔬菜、水果等食材，更特別提及自己喜歡吃乳酪。

Yoyo分享育兒觀 相處最重要是溝通接納

Yoyo亦分享與女兒的相處心得，她指出現今世代與孩子相處，最緊要是以溝通與接納為主。家長應接納孩子的想法與想做的事，多與他們溝通並從中引導，建立信任後，孩子才願意聽大人的建議與引導。

Yoyo今年暑假因工作繁忙，未能安排與女兒外遊。不過她指女兒如今已經長大，會自行安排不同節目。由於自己工作忙碌，她會在工作結束後盡量多花時間照顧和陪伴女兒，希望在關心女兒的同時，也讓彼此保留各自的空間。

尊重女兒興趣與選擇 盼她活出自己的人生

談到女兒升學及選科，Yoyo表示自己沒有過多參與，並尊重女兒的決定：「讀書唔係我讀，係佢讀，最緊要係佢覺得鍾意邊一科、想讀邊一科。」最後，她亦分享對女兒的期望，希望女兒能活出自己的人生。

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Yoyo凍齡6大養生習慣

1. 早上起床喝一杯溫水：她會在睡前將熱水放入保溫杯，翌日起床後飲用。她認為早上補充溫水可滋潤身體、幫助排毒，令人精神更好。

2. 隨身攜帶保溫杯：她習慣喝溫水，因此外出或工作時都會自備保溫杯，方便隨時飲用。

3. 少飲飲品，自製養生茶：她少喝汽水及加工飲品，平日會用花、枸杞、紅棗等沖泡養生茶，家中主要飲水及養生茶。

4. 少吃凍的食物：她從二十多歲開始已少吃雪糕、冷飲等凍食，亦盡量避免加冰飲品。她認為女性常喝冷飲會影響血液循環，甚至引起宮寒、經痛等問題。

5. 每天拉筋：她每天都會拉筋，有時間亦會運動。她過往常因肩頸痠痛按摩，自從養成拉筋習慣後，不適明顯改善，更認為效果比按摩持久。

6. 每天睡覺前冥想：曾因工作壓力影響睡眠，在朋友建議下開始冥想。她發現冥想有助放鬆思緒及入睡，因此養成每天睡前冥想的習慣。