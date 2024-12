人氣中韓KOL Sue Chang誕「龍仔」肥b唔肥媽原來靠一招陀b 貼士

人氣中韓KOL Sue Chang(張厚耀)的仔仔Jax出世啦!Sue早前在影片中透露,希望再生一個男孩陪伴爸爸。這次Sue如願以償喜獲一子,實在是可喜可賀!



Sue與老公回應「追仔」 原因(IG@suechangg)

婚後仍對工作充滿熱誠 一原因令她想生第三胎

婚後的Sue依然專注事業,不時更飛到外地工作,因此老公曾勸說「唔好再生,有兩個囡囡已經好開心」,不希望因生育而影響太太事業。不過Sue曾分享某次一家到韓國澡堂,自己有兩位女兒相伴,但老公卻只能獨自一人覺得好可憐,因此決心生第三胎「追仔」。

「冇人陪佢唔得呀!」 Sue Chang

(IG@suechangg)

第三胎反應大 孕初期睡眠質素差兼精神疲憊

Sue與John Cheung(張振剛)結婚後,先後誕下兩名女兒,前兩次懷孕不適症狀並不明顯,但這次卻帶來了許多困擾,對她來說可能是最辛苦的一次。她曾在instagram上分享,「可能是第三胎的關係,這次孕味非常濃烈,胃口亦超級大開」她又透露這次懷孕5個月時體重已增加7公斤,而且孕初期睡眠質量不佳,不單止影響精神狀態,亦令她工作時感到疲憊不堪。

(IG@suechangg)

孕期生病不敢吃藥怕影響胎兒生長

懷孕媽媽面臨多種不適,但為了誕下健康的寶寶,再辛苦都會忍受。Sue提及過這次懷孕多次孕吐、變得憂鬱、皮膚變差,「唔知係咪上左年紀關係今次反應大好多。長期都處於好攰好攰既狀態,對所有工作完全零動力,再加上今次孕吐係直噴式,需要長期身處喺馬桶附近,踏入孕中期狀態先好返啲。」但最令她煎熬的是生病時不能服藥,因為怕藥物影響胎兒生長。

學會肥胎不肥人 選擇最好的營養補充品減少擔憂

熱愛小朋友的Sue懷孕期間,最擔心的事莫過於寶寶營養攝取不足。不過Sue聽從醫生說,媽媽吃兩人分量食物並不等於攝於足夠營養,重點是營養有否被胎兒吸收,而醫生亦推薦她吃一款營養補充品。服用後Sue驚嘆僅需一粒即可滿足懷孕媽媽所需關鍵營養,極度方便。而且排便並沒有受補鐵影響,依然非常順暢。Sue不再擔心寶寶營養營養攝取不足,成為她安心陀B的小秘密!

選擇合適營養補充品 完美守護母嬰健康

媽媽在懷孕期及母乳哺育期對熱量需求輕微上升,但進食過量有機會只「肥媽唔肥B」!Sue聽從醫生建議,選擇服用雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ鎖養膠囊。她又分享以前懷孕期間都會服用營養補充品,但需要一次過吃兩至三粒,有些更難以吞嚥,但是雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ鎖養膠囊一日只需服用一粒,而且「細細粒,好易吞」。

最多醫護首選*的雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ鎖養膠囊,一粒膠囊蘊含DHA#、葉酸#、專利技術鐵、碘質、多元維他命及礦物質,支持母嬰攝取所需關鍵營養^^,同時支持媽媽免疫力,並幫助寶寶健康成長:

葉酸

可減輕孕婦疲倦,並有助胎兒紅血球形成及正常發育¹

DHA

能支持寶寶腦部及視力發展,臨床研究指,孕媽媽攝取DHA有助減低寶寶日後敏感的風險,如皮膚敏感²,且有助減低早產的機會。

專利技術鐵(甘胺酸亞鐵)

雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ擁有專利技術鐵,鐵質吸收率是普通鐵質的2倍³,支持高效鐵質吸收,不易引起偶發性便秘⁴⁺,及有助減低懷孕初期的倦意。

TRIO-PRO®3層鎖養®技術

雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ 的獨特TRIO-PRO®3層鎖養®技術,有效鎖住關鍵營養不受胃酸破壞,直達腸道易吸收,而且不會令魚油腥味倒流。

多元維他命及礦物質

多元維他命及礦物質支持媽媽與寶寶各項身體機能及系統健康發展。例如鋅質有助媽媽及寶寶免疫力的健康與發展⁵,碘質有助寶寶的腦部及神經系統發展。

Sue服用雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ 鎖養膠囊後,精神及健康狀況有所改善。以前服用一些鐵質補充品有時會令Sue有去不到大便的狀況,但是服用雀巢®NESTLÉ MOMᵀᴹ 後排便依然很順暢,「排走體內廢物,自然人都健康啲,人都靚啲!」

(IG@suechangg)

由即日起成功登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員,即可以$180試用雀巢®NESTLÉ MOM™鎖養膠囊(價值$359)**。

按此了解試用優惠及產品詳情

雀巢®NESTLÉ MOM™鎖養膠囊

*雀巢®NESTLE MOM™鎖養膠囊為最多醫護首選1日1粒含DHA、多種維他命及礦物質婦產多元營餐補充劑 -資料來源:益普索 (lpsos) 市場調查研究(於2023年11月至12月在香港進行之市場調查研究,訪問 130名香港婦幼科醫護人員。)

#每粒含600微克葉酸及200毫克DHA,葉酸含量符合美國國立衛生研究院(NIH)建議孕媽媽每日攝取量,而DHA含量符合世界衛生組織(WHO)及聯合國糧農組織(FAO)建議孕媽媽及哺乳媽媽每日攝取量。

^^需配合均衡飲食及適量運動

+專利鐵技術令鐵質於體內可以保持完整穩定,提高吸收率,更有效地被人體吸收,不易引起因服用一般懷孕鐵質 (硫酸亞鐵) 補充品而引起的偶發性便秘。

**優惠受條款及細則約束

