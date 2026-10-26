網民製作懷孕模擬器爆紅！真實醫學數據體驗備孕到產後辛酸引共鳴

近年網上興起各種「人生模擬器」，讓玩家體驗不同人生。最近有網民製作一款名為「十個月，和之後」的懷孕模擬器，讓玩家體驗從備孕、懷孕、生產到產後的過程，了解女性在不同階段可能面對的身心變化與挑戰。



懷孕模擬器參考醫學數據 還原生育風險

據遊戲製作者公開的資料，這款懷孕模擬器「十個月，和之後」的機率優先採用台灣官方或醫學會資料，沒有台灣數字的項目採用國際研究。當中涵蓋懷孕機率、流產、妊娠併發症、分娩風險、產後身體變化及心理健康等範疇。

遊戲會根據角色年齡、健康狀況、經濟條件及家庭支持等因素，模擬懷孕及育兒期間可能遇到的不同情況，例如流產、自然懷孕機率、併發症、產後抑鬱等等。

從大眾普遍印象切入 揭開孕婦背後的辛酸與挑戰

遊戲簡介以大眾對懷孕的普遍印象作為切入點，希望藉遊戲帶出懷孕的辛酸，以及產後可能面對的種種挑戰：

懷孕很簡單吧？不就是十個月，肚子變大，然後生下來。「生完就好了。」、「哪個媽媽不是這樣過來的。」、「忍一下就過去了。」、「不要那麼矯情。」、「我懷孕的時候怎麼都沒有這樣？」、「你也太誇張了吧。」。



大家都這樣說。可是很少有人告訴你，這十個月，和之後，身體會經歷什麼。孕吐可能吐到生產那天。肚子會壓迫膀胱、胃和肺。生完還要流血一個多月，有些改變，一輩子都在。當然，也有一些瞬間，會讓你覺得很幸福。你準備好了嗎？



做選擇推進懷孕歷程 體驗孕婦身心與經濟壓力

遊戲一開始便隨機分配「身體」、「心情」、「體力」及「錢包」四項數值。玩法十分簡單，玩家只需根據不同情況作出選擇，便可推進劇情，選擇後會顯示相應的機率及結果。角色數值亦會隨選擇而改變。

遊戲中亦呈現了許多懷孕期間容易出現、卻經常被忽略的身體變化。從懷孕初期的疲倦、孕吐、乳房脹痛，到隨著肚子隆起出現的各種疼痛與不適，以及面對不適時仍要兼顧工作，負擔沉重的經濟壓力，讓玩家體會孕婦在不同階段面對的身心挑戰。

每輪遊戲結束後，系統會總結玩家在過程中經歷的各種事件，讓玩家回顧整段懷孕及生育歷程。

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收錄229種懷孕狀況卡 涵蓋備孕至產後各個階段

遊戲亦設有「圖鑑」功能，狀況卡收錄了多達229種可能會遇到的情況，分為幾大類：備孕、試管療程、懷孕期間、生產、產後、寶寶、伴侶／家庭與生活。每個階段都可能面對不同挑戰，原來要順利懷孕、平安誕下健康的嬰兒，並將自己身心照顧好，絕對不是容易的事。

製作者分享遊戲背後理念

最後，製作者希望透過遊戲帶出，懷孕從來不是一件簡單的事：

這個世界常常用「生完就好了」「大家都是這樣過來的」輕輕帶過，好像孕育一個生命是理所當然的。可是在每一個新生命的背後，都有一個人的身體和心，承擔著許多很少被說出口的改變與風險。每一張卡對玩家來說只是幾行字；但對很多人來說，是她們真的走過的日子，有些人到現在都還在承受。



研究揭情緒困擾或早於產前出現 應關注孕婦心理健康

遊戲呈現了懷孕及產後可能出現的情緒問題，現實中女性在懷孕及產後亦可能面對不同程度的心理健康問題。

早前，美國一項針對1萬名近期分娩女性的研究發現，女性的心理健康問題不一定在生產後才出現，發病時間不限於產後，近60%症狀早在懷孕前或孕期已浮現。研究資料指出，多達五分之一女性可能經歷周產期情緒及焦慮障礙，因此家人應從懷孕前、懷孕期間到產後，持續留意女性的情緒及行為變化，適時尋求專業協助。