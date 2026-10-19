產後抑鬱未必生完才出現？別再說她只是太累　用陪伴走過孕期低谷

產後憂鬱（產後抑鬱）症不一定在生產後才出現。美國一項研究，調查1萬名產婦後發現，目前精神疾病發作始於產後者占40.1％，但33.4％在孕期、26.5％早在孕前就已出現。因此，孕前、孕期到產後都應留意心理健康，若症狀持續或影響生活，應尋求專業評估。



提到「產後憂鬱症」，很多人第一個想到的，可能是媽媽生完孩子後，因為照顧嬰兒疲累、睡眠不足、身體變化或育兒壓力，而逐漸出現情緒低落。但產後憂鬱症真的都是「生完孩子才開始」嗎？

相關文章：產後抑鬱｜因未能哺乳恐抑鬱成病 留意十大症狀每天呼吸法減壓👇👇👇

+ 8

美國一項針對1萬名近期分娩母親進行的研究，呈現出與一般想像不同的結果。研究人員發現，在產後憂鬱症篩檢呈陽性、並進一步接受完整診斷評估的女性中，心理健康問題的發生時間與診斷並不完全相同。

有些人的疾病確實始於產後，但也有女性早在懷孕期間，甚至懷孕之前，就已經出現相關症狀。這項研究提醒我們，產後心理健康並沒有一條固定的時間線，也不能只用「生完孩子後才憂鬱」來理解。

產後40.1％才開始，但超過一半症狀早在孕前或孕期出現

在研究對象中，40.1％的女性的身心問題發作始於產後；33.4％是在懷孕期間開始；另外26.5％則早在懷孕前就已經出現。也就是說，雖然這些女性是在生產後被發現有身心問題健康問題，但並不代表她們的心理困擾都是「生完孩子才發生」。

研究指出，近60％目前被診斷為產後憂鬱症的女性，實際上在懷孕前或懷孕期間就已經出現相關症狀。

研究同時發現，在被診斷為產後憂鬱症的女性中，大多數，也就是65％，不是第一次出現憂鬱症。因此，一位媽媽可能在產後因為症狀再次加重而尋求協助，但她的心理健康困擾其實早已存在。若只從「產後」這個時間點看待問題，可能無法完整了解她過去的心理健康經歷。

不要等到「生完才憂鬱」才求助 孕前、孕期同樣需要注意

這項研究有一個重要提醒：產婦心理健康的照顧，不應該只從生產後才開始。

周產期本來就是精神疾病新發生或復發的高風險階段，研究資料指出，高達五分之一女性可能經歷圍產期情緒與焦慮障礙。因此，從懷孕前、懷孕期間，到生產後，家人都可以留意女性的情緒與行為變化。

例如，持續感到悲傷、無望或不知所措，原本喜歡的事情突然失去興趣，睡眠出現明顯問題，或者情緒困擾已經影響日常生活，都值得被認真看待。

尤其需要注意的是，睡不好、疲倦或情緒不穩，確實可能出現在正常的孕期與產後生活中，因此不能只靠單一症狀判斷是否有心理疾病。真正重要的是症狀是否持續、程度是否明顯，以及是否已經影響生活功能。比起告訴媽媽「妳只是太累了」「想開一點」，更重要的是陪伴她就醫、協助照顧孩子，並讓她知道尋求幫助並不代表她不是一個好媽媽。

產後憂鬱症之所以需要被重視，並不是因為所有媽媽都會在生產後立刻陷入憂鬱，而恰恰是因為每個人的心理健康歷程都可能不同。

相關文章：產後瘦身｜10個心態輕鬆減走22kg 曝新手媽媽減肥失敗的5大元兇👇👇👇

+ 14

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：產後憂鬱症不一定生完才出現！國外研究揭示：近6成女性症狀早在孕前或孕期就開始】