42歲李宓懷孕8週流產突胎停｜產檢無心跳 專家解構無徵兆小產

撰文：阿言
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現年42歲的台灣女星李宓，與脫口秀演員阿Q於2021年結婚，婚後先後誕下兩對雙胞胎及一名女兒。今年8月，李宓驚喜宣布首次自然受孕，懷上第6胎。不過，李宓日前在社交平台公布流產消息，指產檢時未能測到胎兒心跳，檢查後證實胚胎停止發育。

42歲驚喜自然受孕懷第6胎 懷孕8周產檢突測無心跳

李宓過去曾透露因個人體質一直無法自然受孕，前5胎都是透過試管嬰兒療程懷孕，因此這次能自然懷孕非常驚喜，更稱是「人生最美的意外」。

其後她到診所接受超聲波檢查，當時胎兒約7周大（或於懷孕第7周產檢時），已經能測到微弱心跳。她一度覺得腹中寶寶可能是已離世的愛犬再次回到自己身邊。

但是相隔約一星期後，李宓再到診所進行例行產檢，醫生反覆進行超聲波檢查，仍未能找到胎兒心跳。她形容得知消息的一刻立即崩潰：「那一刻我覺得全世界都靜止了。」

苦候一星期奇蹟未現 超聲波畫面模糊忍痛動流產手術

醫生建議她再觀察一星期後複查。她當時亦曾表示雖然希望非常渺茫，但身為媽媽還是忍不住想相信奇蹟會出現：「寶寶，媽媽會等你……下周我會去做最後一次確認，看看是奇蹟出現還是要跟你告別了……」

然而之後再複查，胎兒仍然沒有心跳，超聲波畫面亦已變得模糊，確認胚胎已經停止發育。李宓最終接受手術，並寫下：「六寶，媽媽今天要跟你說再見了。」

無腹痛出血突胎停成「過期流產」 曾自責浸溫泉惹禍獲醫生闢謠

李宓表示，胎兒在停止發育前，她一直沒有明顯異常，例如出血或腹痛等狀況，仍然有脹氣、反胃等妊娠反應，因此一直以為寶寶是在正常成長。

事後她亦一度自責，懷疑是否與自己曾經運動或浸溫泉有關。

醫生向她解釋高齡孕婦早期胎停，大多與胚胎本身的染色體或發育異常有關，並非因孕婦的日常活動造成。

超聲波照焚化成灰燼 埋入沙漠玫瑰化作永恆紀念

在進行手術前，李宓在超聲波照片背面寫了想對寶寶說的話：

「寶寶謝謝你，雖然你只陪了媽媽很短的一段時間，但媽媽是真的很期待你的到來、超級開心，也已經開始規劃有你的未來。我把來不及對你說的話、捨不得，還有媽媽對你的祝福，都留在我們的合照上。」

其後，她把照片燒成灰燼，再埋進一盆「沙漠玫瑰」的泥土中，希望以另一種方式留下這段回憶。她亦表示這次懷孕令她發現，原來自己心裡還期待第六個寶寶。

她下決心要把身體養好，然後繼續努力生第六胎：「第六寶，我一定會繼續努力，再把你生回來。寶寶，再見了。謝謝你曾經來敲門，門打不開我會去試著開另一扇窗給你。」

曾歷試管雙胞胎「雙胎輸血/胎停」憾事 堅強走出陰霾再盼圓夢

李宓曾於2022年透過試管嬰兒療程時植入兩顆胚胎，其後均成功著床，原本期待再次懷上雙胞胎，但產檢卻發現其中一個胚胎停止生長。

當時她曾因失去其中一胎而陷入自責。直到懷孕約18週時，她的情緒才逐漸平復，並公開談及這段經歷。後來另一個胚胎亦順利生長和出生。

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