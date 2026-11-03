洗衣服總是做不完？收納顧問公開 3招減輕家務壓力　告別摺衫分類

洗衣服看似是簡單的日常家務，但從分類衣物、放進洗衣機、晾曬到收納，每個步驟都需要花費時間和心力。其實減輕洗衣負擔不一定要加快做家務的速度，反而可以從改變日常習慣入手，減少重複整理的工序，讓洗衣變得更輕鬆。



1. 按照衣物種類分類 洗衣前毋須重新整理

不少人習慣將所有髒衣服放進同一個洗衣籃，待洗衣時才逐件分類，不但需要額外花時間，亦容易因衣物堆積而感到煩躁。建議可以在家中設置不同的洗衣籃，按照深色、淺色及需要特別清洗的衣物分類，讓家人在脫下衣服後便能直接放到相應位置。

此外，亦可以將毛巾、襪子及貼身衣物等分開收集，避免每次洗衣前都要重新整理。當分類成為日常習慣，便能減少洗衣前的準備工作。

2. 衣物不必全部摺疊 按需要選擇收納方式

洗完衣服後，逐件摺疊再放進衣櫃，往往是最花時間的工序之一。不過，並非所有衣物都需要經過摺疊程序，例如睡衣、家居服及不易皺的衣物，可以直接放進收納籃，而容易起皺的衣物則可以直接掛上衣架，減少不必要的整理步驟。

日本收納整理顧問高岡麻里惠曾分享，可以將衣物分成「需要摺疊」、「直接掛起」及「毋須摺疊」3大類，按照衣物特性選擇合適的收納方式。她透過調整衣物分類及晾曬流程，令每天處理洗衣工作的時間縮短約20至30分鐘。

3. 固定晾曬衣服區域 減少收衣時的分類工序

晾曬衣物時，如果每件衣服都隨意掛放，收衣時便要重新辨認及分類，增加額外工作量。建議可以按照家庭成員或衣物種類劃分晾曬區域。

收衣服時便可以按照區域一次全部整理，不必逐件辨認衣物屬於誰。高岡麻里惠亦曾透過規劃固定晾曬位置，減少晾衣及收衣時的重複工序，令整個洗衣流程更有效率。