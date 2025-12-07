洗衫｜牛仔褲、毛巾「9衣物」勿用柔順劑！與洗衣液同用越洗越髒

許多人在洗衣服時會添加柔順劑，讓衣物穿起來更舒適，不粗糙，也能有效預防衣物產生靜電，不過，柔順劑該如何使用？用過量會怎樣？



柔順劑甚麼時候加？有甚麼用途？

根據日本肥皂洗劑公會（日本石鹸洗剤工業会（Japan Soap and Detergent Association，簡稱 JSDA））網站指出，關於柔順劑的使用方法與禁忌。​

事實上，不是每種衣服都適合使用柔順劑，其中，有些衣服的標籤會註明「不要使用柔順劑」，因此建議在用使之前先看看衣服上標示。

此外，用太多柔順劑並不會讓衣服更柔軟，反倒會讓衣服吸水力變差，因為柔順劑裏的成分會覆蓋在纖維表面，讓水分就進不去。

因此建議依照包裝上的用量建議使用，若發現毛巾或衣物吸水功能越來越不佳，可以試試於洗衣時不加入柔順劑。

相關文章：潮濕｜柔順劑或為產生罨味元凶！洗衫晾衫4招 讓衣物更乾淨快乾

+ 10

柔順劑真的有用嗎？甚麼衣服不能用柔順劑

美國環保組織EWG（The Environmatioal Working Group’s）曾表示，衣物柔順劑含有帶正電的表面活性劑，它們可以加快乾燥性。

甚麼衣服不能用柔順劑？然而卻會導致一些負面作用，例如毛巾的吸水力將逐漸降低、運動和戶外服裝不再透氣，因為織物內的特殊膜會被堵塞、破壞以及降低竹、棉質的自我吸水力效果。

9種布料別用柔順劑

羊毛、絨毯、絲綢、羽絨服、枕頭、運動機能服飾（排汗衫、發熱衣）、有彈性纖維和尼龍的衣服（牛仔褲或內衣褲）、竹棉質衣物、毛巾建議都不要使用柔順劑。​

洗衣液和柔順劑可以同時加嗎？柔順劑甚麼時候加？

根據美國優必洗品牌官網指出，其實，洗衣液、消毒水、柔順劑，三種清潔劑需要獨立使用才能夠發揮最大功能，混在一起，有的時候不僅無法達成洗淨功效，反而會讓衣物更糟！

洗衣液是陰離子界面活性劑，主要是帶走衣物的污垢，而柔順劑是陽離子界面活性劑，去除衣物纖維的靜電，讓烘衣時衣物能夠更鬆軟。

兩者功能完全不同，化學作用也相反，如果混合使用，會發生中和反應，不僅衣服洗不乾淨，更有可能會產生洗劑結塊的副作用，沾黏到衣服上，讓衣物洗完變得更髒。因此，柔順劑則是漂洗（最後沖水）時才加，並不能同時加進洗衣機。

延伸閱讀：洗衫｜衣服全放入洗衣袋竟是錯？有3大問題 最糟會將洗衣機弄壞

+ 9

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣服別直接加柔順劑！專家揭使用禁忌「9種衣物千萬別用」，洗錯恐越洗越髒、衣物吸水排汗效果也沒了】