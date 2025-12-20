內褲也會過期？醫生提醒超過「這時間」就要更換　附3招正確洗衣

你知道內褲也會「過期」嗎？醫師提醒，在日常生活中，內褲的清潔和更換是維持女性私密健康的關鍵，但許多女性往往忽略內褲的使用年限，一直到私密處出現搔癢、發炎、分泌物異常等症狀，才發覺問題所在，想有效去除內褲上的細菌和異味，只要掌握3訣竅，就能保持私密處的清潔與舒適。



內褲使用超過3至6個月就該換

台灣婦產科主治醫師嚴絢上指出，私密處的皮膚與身體其他部位不同，部分由黏膜組成，更容易受到細菌和黴菌的影響。長期穿著洗不乾淨、材質不透氣的舊內褲，可能導致這些微生物藏匿其中，反覆引發感染或不適。

相關文章：陰道炎｜陰部搔癢、分泌物味道難聞？一文認清各種陰道炎症狀👇👇👇

+ 6

「定期更換內褲」有助於維持私密處的健康環境，預防細菌滋生引起的困擾。若內褲已經穿超過3至6個月，外型鬆弛變形、彈性不再，或是上面有分泌物黃漬、洗不乾淨痕跡等問題，都是身體傳遞的訊號，提醒妳是時候該更換貼身衣物了。

洗衣機洗內褲有3訣竅

嚴絢上提到，對於內褲的清洗方式，許多人認為手洗貼身衣物比較乾淨，但若洗劑殘留、擰得不夠乾，反而可能刺激私密處，導致更多問題，其實使用洗衣機清洗內褲是沒問題的，但要先做到3點：

貼身衣物不要和襪子、外衣一起洗。

選擇小型專用洗衣機更安心。

「曬太陽」是最天然的殺菌利器。



只要透過正確的清洗和曝曬方式，能有效去除內褲上的細菌和異味，保持私密處的清潔舒適。

私密處皮膚較脆弱 更需細心呵護

嚴絢上強調，女性的私密處皮膚較為脆弱敏感，更需要細心呵護。除了選擇合適的內褲材質，定期更換和正確清洗也是不可或缺的步驟。透過這些日常的細節管理，可以更有效預防私密處的感染和不適，維持身心健康的狀態。她也鼓勵女性，若發現異常症狀，應及時尋求醫療協助，才能確保私密健康無虞。

相關文章：髒衣浸一晚才洗？拉鍊衫鈕沒扣好？ 5個錯誤洗衫習慣傷機不衛生👇👇👇

+ 22

延伸閱讀：

大笑內褲就濕超尷尬？女性這6種人會中！醫教5招常保乾爽

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】