學校午膳減鹽計劃3至4成減鈉餐未達建議水平　有家長嫌味道太清淡

近年學童的飲食健康問題備受關注，衞生署自2017/18學年起推行「學校午膳減鹽計劃」，鼓勵飯商提供減鈉午膳。不過，近日立法會議員就計劃成效提出質詢，政府披露過去3個學年，每年約三至四成減鈉餐款未達建議的鈉含量水平。



學校午膳減鹽成效 三至四成減鈉餐未達標

立法會議員陳凱欣早前就「學校午膳減鹽計劃」的成效提出質詢。醫務衞生局局長盧寵茂答覆時表示，2026/27學年共有15間午膳供應商參與計劃，為全港465間小學提供午膳，涵蓋全港接近八成小學。

計劃建議飯商逐漸改良食譜，每年至少降低鈉含量5%。衞生署會按食譜審核機制，評核供應商提交的餐單、食譜及相關的營養資料，以監察減鈉進度。然而，過去3個學年，每年只有約六至七成的減鈉餐款符合該年度的建議鈉含量水平，換言之約三至四成未達到建議水平。

有家長嫌減鈉午餐太清淡

推行減鹽措施的同時，飯商亦需考慮學生的口味。衞生署表示，過去3個學年沒有收到學校或家長直接投訴個別供應商的減鈉午膳餐款。然而，部分供應商曾向衞生署反映，有家長認為子女嫌學校午膳味道過於清淡，未能完全迎合學生喜好，甚至認為迎合學生口味比維持健康更重要。

長期高鈉飲食增中風風險23% 減鹽可降心血管疾病

長期進食高鈉食物會增加患高血壓的風險，高血壓是導致心血管疾病及中風的主要風險因素之一。

世界衞生組織指出，若成年人將每日膳食攝入鹽的分量減至5克，有助降低血壓，從而減低中風風險約23%，心血管疾病風險則可減少17%。

根據衞生署2020-22年度人口健康調查結果，本港15至84歲人士平均每日鹽攝取量為8.4克，比世界衞生組織建議的標準超出近70%。協助學童從小建立少鹽的飲食習慣，對其長遠健康尤為重要，為日後的健康奠定基礎。

衞生署表示，會繼續鼓勵飯商善用天然香料及多元化食材，在減少鈉含量的同時提升午膳的色香味，同時，衞生署亦會持續加強學校與家長的教育工作，攜手在校園內外營造有利於學童健康成長的飲食環境。