鋼琴神童鄭駿祺3歲交響樂團演出6歲考獲八級！街頭合奏影片爆紅

6歲的鄭駿祺（Barron Cheng），年紀輕輕已考獲英國皇家音樂學院聯合委員會（ABRSM）八級鋼琴資格。他自2歲開始接觸鋼琴，3歲就與交響樂團合作演出，亦曾與多位知名國際音樂家合奏。早前他與一位法國音樂人拍攝了街頭演奏影片，片段更在社交平台廣傳，累計播放次數突破2億次。



3歲與交響樂團合作 演奏影片網上爆紅

鄭駿祺現年6歲，現於拔萃男書院附屬小學就讀。他年紀輕輕就展現過人的鋼琴天賦。他3歲時便登上公開舞台，在香港大會堂與中國香港青年交響樂團合作，演奏美國作曲家Catherine Rollin的《Love Theme》。

當時只學了一年鋼琴便已經能彈奏ABRSM五級難度的曲目，更在樂團伴奏下專注演奏，穩定表現。這段演出的影片其後在網上廣傳，觀看次數突破1400萬次，令不少人對這位鋼琴小神童留下深刻印象！

2歲展現絕對音感 6歲考獲八級鋼琴

鄭駿祺在2歲就開始接觸鋼琴，擁有「絕對音感」（Perfect Pitch），學琴不久便能模仿及彈奏不同歌曲，當時他一邊含著奶嘴，一邊彈奏貝多芬的名曲《給愛麗絲》。

他年幼便開始跟隨鋼琴老師勞詩娘（Shirley Lo）學琴。現在師從鋼琴家龍綺欣博士（Dr Cecilia Long）深造琴藝。他在5歲時，以優異成績考取ABRSM五級樂理證書，並於6歲考獲ABRSM八級鋼琴。

曾與國際音樂家合作 街頭演奏片播放量破2億

除了在香港演出，鄭駿祺亦曾獲中央電視台邀請到北京演出，當時他與鋼琴家牛牛同台參與新春晚會演出，該節目於多個跨地區媒體平台播出。

另外，他亦曾與知名國際音樂家合作，包括與帕格尼尼國際小提琴大賽金獎得主、著名小提琴家亞歷山大·馬爾可夫（Alexander Markov）合奏蕭邦樂曲，聯合錄製音樂特輯。

5歲時，他與法國人氣音樂人Violin Phonix於街頭演奏《River Flows in You》，演出片段於Facebook、Instagram等社交平台累計播放次數突破兩億次。不少人都對他出色的琴藝感到驚嘆。

興趣廣泛音樂以外喜歡游泳溜冰

鄭駿祺年僅6歲已在鋼琴方面取得不少成就。曾指導他的鋼琴老師透露，他的父母十分重視孩子身心的均衡發展，並非只着重鋼琴學習。鄭駿祺在專注音樂的同時，亦有發掘不同興趣，平日也喜歡游泳、溜冰及閱讀。