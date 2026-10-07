蔡俊彥當選十大傑青 9歲讀喇沙開始學劍擊　退役後有意轉型做教練

香港男子花劍代表蔡俊彥（Ryan）獲選為2026年度「十大傑出青年」。現年28歲的蔡俊彥，去年成為香港首位世界劍擊錦標賽金牌得主，早前更於亞運奪得兩面銀牌。今次獲選傑青，他分享了未來的人生規劃，透露退役後有意轉型擔任教練。



榮膺2026十大傑青：蔡俊彥勉勵港人「樂觀需後天訓練」

國際青年商會中國香港總會創辦的「十大傑出青年選舉」，2026年的得獎結果已於10月日公布，今屆共有9人獲選，當中有2名現役香港運動員，蔡俊彥便是其中一位得獎者。

蔡俊彥領獎時分享作為運動員多年來的體會，他認為要做一個成功的運動員，必須有樂觀的心態。他表示，樂觀並非與生俱來，而是需要透過後天訓練和建立。他亦希望自己成為傑青及公眾人物後，可以將快樂及正能量帶給社會，令更多香港人變得更樂觀。

放眼2028洛杉磯奧運爭金

蔡俊彥預告退役後轉型教練傳承

蔡俊彥表示已經開始思考運動員生涯以外去向。他表示目前未有確實的退役時間，可能是兩年後，也可能是六年後，但現階段傾向在退役後轉型，有想過可能成為教練。

蔡俊彥早前亦轉型成為歌手，他於3月正式以男歌手身份出道，推出單曲《我最討厭的男歌手》，早前亦推出新歌《1206》與《死因不明》。

不過運動方面他仍未打算停步，他早前曾表明會挑戰2028年洛杉磯奧運，希望能與張家朗共同奪得團體金牌，因此明年會以劍擊為主。

喇沙名校啟蒙之路：9歲抗拒打劍到入選體院「花劍雙星」

蔡俊彥的職業劍擊之路少不了父母的支持。他9歲時就讀喇沙小學，原本喜歡踢足球，後來在媽媽安排下第一次接觸花劍。最初感到抗拒，但上過一堂後便覺得有趣，逐漸愛上這項運動。

他在升讀喇沙書院後加入校內劍擊隊，中二時已代表學校參加學界比賽。後來，他自中三開始便到香港體育學院接受特訓，與張家朗同為重點栽培的「花劍雙星」。

兼顧學業與運動：停訓半年苦戰DSE考入港大會計

不過，雖然蔡俊彥的運動員生涯逐步起飛，但同時他亦要兼顧學業。在中六準備DSE期間，他曾向體院請假約半年暫停訓練，集中備戰公開試，後來亦入讀香港大學會計學系。

但是，隨着運動員生涯進入關鍵階段，他決定投入更多時間於劍擊，最後轉為全職運動員。