呂慧儀英國趕返港為仔仔打氣　蟹籽游泳比賽奪雙金：贏自己才是贏

44歲的呂慧儀（阿蟹）近年除了演藝工作，亦積極發展教育事業，同時盡心盡力照顧12歲的仔仔「蟹籽」黃柏翹。早前她赴英國劍橋大學出席科技教育峰會，之後立即趕回香港，到場為參加游泳比賽的蟹籽打氣。



從劍橋科技峰會直奔賽場：呂慧儀見證愛兒刷新PB奪雙金

呂慧儀早前到英國劍橋大學出席科技教育峰會，雖然工作忙碌，但她完成行程後便立即趕回香港，出席史丹福游泳學校第27屆週年水運會，為仔仔打氣！

她在社交平台分享多張比賽照片，表示：「從英國趕回來做啦啦隊，睇我最鍾意睇嘅比賽。」蟹籽當日表現出色，成功奪得兩面金牌，游泳成績亦有進步，令媽媽十分開心，但她更開心的是仔仔又突破了自己的成績，令她非常自豪。

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她透露蟹籽已經很久沒有參加蝶式比賽，今次參賽人數亦不多，但她一直提醒仔仔，在比賽中不是要超越他人，而是要超越過去的自己：「跟你比賽的是你自己的PB，贏了以前的自己才是贏」。看到仔仔在比賽中全力以赴，而且蛙式成績亦有所進步，她十分欣慰，更宣布要獎勵仔仔：「今日可以無限打機啦！」

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呂慧儀於2018年離婚後，一直獨力照顧仔仔，亦經常在社交平台分享生活點滴。她很支持兒子發展興趣，今年4月曾分享蟹籽參加史丹福游泳學校全港爭霸戰奪得銅牌的好消息。她亦在暑假期間陪仔仔體驗不同運動，包括攀石、航天科技班，希望讓蟹籽多接觸不同事物，尋找更多興趣發展的可能，可謂是廿四孝媽媽！

除了演藝工作，呂慧儀亦積極投身教育事業。她畢業於香港科技大學電子工程系，近年更半工讀完成牛津大學賽德商學院的行政管理相關課程，並與朋友合資創辦教育中心，努力兼顧工作與家庭。