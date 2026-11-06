陳彥行5歲女鋼琴比賽奪銀獎遭網民嘲諷 大方回應：經驗是累積回來

陳彥行（行姐）自2024年公開已為人母的消息，她不時都會在社交平台分享與女兒Paris的日常點滴。近日，她分享了5歲的Paris首次參加鋼琴比賽的片段，她最後亦獲得銀獎。但沒想到影片公開後，竟有網民嘲笑Paris只彈了幾個音，甚至彈錯都能得獎。其後陳彥行大方回應網上評論。



5歲女兒首次參加鋼琴比賽 少許失誤仍毫不怯場

日前，陳彥行於社交平台分享女兒參加鋼琴比賽的片段。片中Paris穿上公主裙走到舞台中央，她先向台下鞠躬，然後坐到鋼琴前開始演奏。過程中表現鎮定，即使有少許失誤亦沒有怯場，最終亦獲得銀獎。

陳彥行在帖文中轉述鋼琴老師的評語：「老師話指法啱曬跳音都處理得好好，前後都有鞠躬，就係差咗擺位嗰一下，搵錯咗個Middle C，搞到成首歌彈歪晒音。明知錯了但係都繼續完成彈奏，算係咁啦。」

網民質疑彈錯音仍獲銀獎 嘲諷表演時間短

陳彥行發布這則帖文後，有部分網民質疑比賽結果，並批評Paris的表現。有網民留言：「音錯晒都有銀獎，最搞笑阿妹著得咁隆重，原來彈得那幾個音，幾十秒，就叫表演」。

不過亦有不少網民力撐Paris，認為年紀輕輕就能獨自上台完成演奏，值得鼓勵：「3-5歲，喺咁多陌生人面前，肯上台唔喊咁完成整首歌，已經好叻女」、「行上台步態好好吖，個樣淡淡定，無緊張擔憂嘅表情，雖然彈錯，但收穫一次寶貴經驗，好值得，小小年紀好叻喇」。

陳彥行解釋比賽安排 盼女兒累積舞台經驗

面對網民批評，陳彥行親自留言解釋，她表示女兒參加的並非琴行舉辦的活動，而是劃分不同年齡組別的鋼琴比賽。

她解釋，Paris參加的是3至5歲組別，彈奏的歌書及歌曲屬於Level 1，每一首歌曲多數都是在1分鐘之內完成。她認為，女兒還在初學階段，讓她上台表演和比賽，是希望讓她吸收多點台上經驗：「經驗是累積回來的，當中一定會經歷多次失敗才會邁向成功，我相信小朋友是需要多點鼓勵的」。她的回應亦獲得不少家長支持。

積極安排課外活動 女兒早前朗誦比賽奪冠

除了學習鋼琴，陳彥行安排女兒參加不同的課外活動。Paris早前參加由香港音樂文藝協會（HKMAA）舉辦的英文朗誦比賽，奪得5歲組別的冠軍。她亦於暑假參加由東九文化中心舉辦的誦揚盃第17屆暑假朗誦大賽，取得季軍。Paris在不同範疇都有所涉獵，累積了不少比賽經驗。

44歲時秘密誕下女兒 女兒就讀年費11萬名幼

陳彥行於44歲時秘密誕下愛女，一直到2024年才公開女兒的照片，外界一直對Paris父親的身份有許多猜測，不過陳彥行只回應另一半是簡單低調的圈外人，並解釋自己一向行事低調。

Paris現時就讀名幼維多利亞國際幼稚園及幼兒園，每年學費約11萬。維多利亞教育機構於香港轄下設有9間幼兒園及幼稚園，以及1間一條龍中小學。當中以滬江維多利亞學校、維多利亞國際幼兒園暨幼稚園（寶翠園）、維多利亞國際幼兒園（何文田）、銅鑼灣維多利亞幼稚園及銅鑼灣維多利亞國際幼稚園已通過認證，為3至18歲的學生，提供國際文憑課程（由PYP至DP）。