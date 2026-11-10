TSA揭近半小三學生找贖能力弱！校長談電子支付影響教5招建立數感

2026年全港性系統評估（TSA）結果出爐，小三學生的數學科達標率由去年的85.4%輕微下跌至84.7%，當中近半學生在貨幣找贖方面仍有改善空間。《01親子》訪問嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長，探討電子支付普及對學生學習數學的影響，以及學校會如何調整教學策略。吳校長亦分享5個實用方法幫家長將數學融入日常生活。



2026年TSA評估出爐：小三數學達標率跌至84.7%

早前，考試及評核局公布2026年全港性系統評估（TSA）報告。數據顯示，今年參與評估的小三和中三學生在中、英、數三個主要科目的表現保持平穩，與上次系統評估結果相若。今年參與評估的小三學生，在數學科達標率由85.4%輕微下跌至84.7%。

數學科各範疇表現 運算及應用能力有待改善

考評局在數學科評估報告中分析了小三學生在各範疇的強項，以及有待改善的地方。

小三學生在「數」及「圖形與空間」範疇表現不俗，在「度量」及「數據處理」範疇則表現良好。在「數」方面，學生大致能進行三位數的四則運算，惟部分學生在退位減法、除法運算及應用「先乘、後加減」的運算法則方面仍有困難。

在「度量」方面，學生能辨認香港流通貨幣及閱讀價錢牌，但近半學生在使用貨幣進行找贖時仍有改善空間。部分學生亦未能根據日期或時間資料找出活動所需的時間。

在「圖形與空間」方面，學生普遍能辨認各種平面圖形，但在辨認角柱，以及判別相對於參考點的東、南、西、北方向方面仍有待改善。

「數據處理」方面，學生能闡釋及製作象形圖和棒形圖，惟少數學生未能利用圖中數據進行比較，或因不小心閱讀題目而錯誤解答問題。

（Freepik）

小學校長分析評估結果及應對策略

嶺南大學香港同學會小學吳曉靈校長接受《01親子》訪問，分享對評估結果的看法，並分析學生在數學科面對的學習困難，以及學校如何因應評估結果調整教學策略。

電子貨幣普及 學生缺乏生活體驗鞏固所學

對於小三學生在貨幣找贖方面的表現，吳校長認為，環境及科技轉變是核心原因之一。香港電子貨幣（如八達通）已極度普及，學生從小慣用電子支付乘車、購物，學校收費也多經電子轉賬。

學生使用實體貨幣，親手數錢、付款，以及核對找贖的機會愈來愈少，對真實貨幣感到陌生，缺乏生活體驗去鞏固課堂所學。生活情境的轉變，令數學課程中「貨幣」的學習與學生的日常經驗出現了斷層。不過，也不能完全歸因於科技，重點是家校應多提供生活化的練習機會，幫助學生將課堂學到的計算知識與實際生活連繫。

貨幣找贖困難 集中在實物操作及多步驟換算

學生的困難集中在實物操作與多步驟換算上，具體例子包括：

1. 單位混淆：個別學生會混淆「7角」和「7元」，未能靈活運用「1元等於10角」去計算找續，反映對硬幣面值與十進制的對應不敏銳。

2. 找贖計算出錯：學生嘗試用減法找贖時「忘記退位」；或在多步驟的減法找贖題中容易出錯。

3. 組合換算不熟練：面對大面額紙幣與硬幣的組合換算時不夠熟練；TSA報告也顯示，部分學生能辨認貨幣，但面對找贖題時未能選出正確的找贖金額。

4.未養成檢查答案的習慣：例如付20元買13元的物品，卻算出找回17元，未有察覺貨品價錢加上找贖，已經超過付出的金額。所以學校除了教學生計算，亦會引導學生思考：「答案合理嗎？」

這些例子說明，問題不僅是「不懂減數」，更是缺乏將抽象數字與實體貨幣對應起來的「量感」。

科技便利減少動腦機會 學生仍需打好運算基礎

現今的科技很容易讓小朋友透過計算機和手機去解決計算的難題，減少心算和動腦筋的機會，使思維習慣了「短路」，一般人也傾向這種便利的更快更直接的方法。

但學校教導學生時，仍強調運算的基礎（心算、筆算），也是必須先有的紮穩基礎，而計算機應是輔助工具，善用去處理一些繁複的計算，而非取代思考的捷徑。

關鍵不在於科技本身，而是我們如何運用。嶺南大學香港同學會小學的老師亦與時並進，即時利用AI設計了數學遊戲，將計算融入購物、找贖及闖關任務，令學習更有趣。我們希望科技不是代替學生思考，而是吸引佢哋主動思考、嘗試不同解法，再配合實體買賣活動，實際運用學到的知識。

學校調整教學策略 加強實物操作及生活體驗

被問及會否因應評估結果作出調整，吳校長表示學校普遍已洞悉問題，並正調整教學策略，但方向並非單純「加強操練」。 學校的應對集中在補回缺失的生活經驗與強化概念理解，透過不同活動提供實際運用的機會：

1. 增加實物操作：在課堂上多讓學生利用教具貨幣進行兌換、數錢、付款及買賣遊戲，例如本校這兩年特設的Reward Bank和Panda Dollars的兌換活動，今年才實行的Panda Dollars定期儲蓄計劃；先加強操作實體貨幣的經驗，再過渡到抽象計算。

2. 針對性策略：學校將「貨幣組合與找贖」透過探究學習、動手做活動，例如定期的Panda Shop購物活動，Panda Dollars定期儲蓄計劃等，讓學生在校園內體驗購物，練習計算金額及作出選擇。

另外，亦有使用真實貨幣的模擬買賣活動，讓學生親手數錢、付款、找贖同核對金額，將抽象的算式變成具體經驗。過程中，老師亦可以觀察學生究竟是計算出錯，還是對貨幣運用不夠理解，再作針對性指導。學校希望小朋友不單止「識計數」，更要「識用數」。學校的訓練方向，是從根源的概念與經驗入手，而非單純增加計算題的數量。

（Freepik）

5招將數學融入生活 毋須刻意操練

建議家長毋須刻意「操數」，重點在於將數學自然地融入生活，以下是5個實用方向：

1. 與生活結合：逛超市時讓孩子幫忙估算總價、計算找贖，可以問：「20元夠唔夠？大約會剩幾多？」；分點心時練習「分數」與「除法」的實體概念。另外，用電子支付一樣可以學數學，例如八達通原本有100元，用了23元，可以問：「應該剩返幾多？」重點不是一定要用現金，而是讓孩子留意金額之間的關係。

2. 遊戲中學計算：用撲克牌玩「湊10遊戲」，或玩「魔力橋」（Rummikub）等桌遊，在遊戲中鍛煉數感與邏輯排列能力。

3. 以具體圖像化解抽象概念：鼓勵孩子把應用題「畫成線段圖」；直觀理解問題的真正意思。

4. 鼓勵孩子「說出解題思路」：邀請孩子把解題過程講出來，在「說數」的過程中，孩子能自我檢查邏輯，讓概念更牢固。當孩子答錯時，可以問：「你可唔可以擺出嚟俾我睇？」或者「可唔可以用另一個方法試下？」。

5. 最後一個重要的心法：當孩子做錯題目時，先別急着擦掉答案。錯誤往往是看清思維盲點的最佳機會，保留錯誤並引導孩子說明想法，比直接給予正確答案更有助於建立真正的數學理解。