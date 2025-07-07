幼兒教育｜幼兒學數學應從找出規律學會比較開始？附免費數學教材

幼兒工作紙｜免費教材下載｜很多家長以為孩子可以等升上小學才開始學習簡易數學。其實他們在幼稚園階段，已經可以透過日常活動接觸簡單的數學概念。例如比較多少，甚至開始理解加法與減法。以下會介紹幼兒學習簡易數學的好處，並附上免費簡易數學教材和家長教學提示。



幼兒學習簡易數學的好處

1. 幼兒也可以學加法與減法

其實幼兒學加減法，不需要由「+」、「−」符號開始學習。他們可以透過具體操作來建立早期的運算概念，例如「2粒蘋果，加多1粒，依家有幾多粒？」家長日常可以多用身邊常見的物品，如積木、毛公仔、食物模型，讓孩子動手加減，這樣不用背公式也能理解「數量多了／少了」的意思。

2. 「比較多少」幫助邏輯推理

家長平時可透過日常說話，如「你比較一下邊個多啲？」、「你想要少啲糖定多啲糖？」來訓練孩子的比較概念。當孩子能指出「5粒多過2粒」、「8隻少過10隻」，代表他們已經開始掌握大小、先後、關係排序的概念。這些能力會慢慢發展成邏輯思維，對日後處理數學題目有幫助。

訓練歸納與預測能力 學會找出規律

孩子學習簡易的數學，能訓練他們的模式覺察（Pattern Recognition）能力。例如當他們發現數字「1、2、3、4…」是每次加1，或者看到重複的顏色排列，就代表他們開始建立歸納（Inductive Thinking）和預測（Prediction）的能力。這些能力不用等到小學才學，可以在學前階段慢慢建立。

根據教育局的幼稚園課程指引，孩子應能發現事物之間的關係，並作出簡單推斷，例如透過排序、顏色重複、形狀規律等活動發現事物的結構，然後再試著推測下一步是甚麼。這些活動可以開始訓練他們的數學結構理解（Mathematical Structure Awareness）。

家長教學提示

做數數量的練習時，家長可陪同孩子逐題練習，鼓勵他們說出「這是一個...」或「這是兩個...」，並引導他們回答正確的數字，練習時建議使用手指實際點數，增強記憶連結。

做比較多少的題目時，家長可引導孩子逐一數數每邊有多少圖案，最後才比較哪邊比較多。如果孩子數錯了，家長可鼓勵孩子再次嘗試，不用心急。

完成數數的練習後，家長可以加入簡單的加減練習，例如「呢度有3隻公仔，如果加多2隻，會變幾多隻？」或者「本來有5隻，收起1隻，仲剩幾多隻？」家長可以用自己雙手一齊做動作，加強視覺與動作結合。