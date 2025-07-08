幼兒教育｜位置與時間是語文數學核心為升小打好基礎　附免費教材

幼兒工作紙｜免費教材下載｜位置詞和時間詞表面只是日常用語，但對幼兒來說，其實是非常重要的語言和思維訓練。這些詞語能幫助孩子理解世界、建立敘述邏輯，而且更是語文和數學課程中，經常會用到的核心概念。以下會分享學習位置、時間概念對幼兒的好處，並附上免費教材及教學提示。



幼兒學習位置、時間的好處

1.幫助孩子理解語句內容 提升語言表達能力

很多句子聽起來很簡單，但背後牽涉對位置詞、時間詞的理解，例如「貓喺張椅下面」、「我琴日去咗動物園」、「陣間食完飯可以睇電視」。

如果孩子不明白「下面」的意思，就不會知道貓在哪裡；如果不懂得分辨「琴日」和「聽日」，就會混淆事情發生的時間。

孩子學會這類詞語後，就能更好地表達自己的經歷，例如：「我啱啱畫完畫，跟住玩玩具」。這種時間語序、動作先後的表達能力對語文學習很重要。

2. 建立數學思維結構 為初小課程鋪路

其實「位置」和「時間」的概念與數學有關，有很多數學題目都牽涉空間位置、次序、先後的概念，例如「哪一個圖案在中間？」、「阿明比阿強早到，他應該排第幾？」。

如果孩子在學前階段，已經理解「左邊」、「右邊」、「中間」、「先後」、「早啲」、「遲啲」等等，之後學數學、做圖形分類、排序、時間線的題目時，就能更得心應手，不會被語意理解難倒。

位置與時間詞 語文與數學的橋樑

位置與時間詞屬於關係詞，孩子要先理解事物之間的對應或順序，才能正確運用這些詞語，這些經驗要在日常生活中累積，而不是死記硬背。

教育局也指出，幼兒應透過經驗來掌握空間與時間先後的概念，並能在語文與數學學習中表達出物件之間的關係，例如「小狗在籃子裏」、「先畫畫，再洗手」。這類訓練都涉及語義理解、序列處理、以及初步的空間與時間推理，是未來理解故事、計劃任務、做數學文字題的基礎。

因此，認識「位置」與「時間」不單止是詞彙量的問題，更是語言思維結構的核心部分。

家長教學提示

家長可以在日常生活中，自然滲入位置和時間概念，例如幫孩子收玩具時講「先放上面，再擺下面」，又或者在食飯前講「陣間食完飯先可以睇卡通片」，讓孩子從實際經驗中理解詞語意思。

當一起做與位置有關的練習時，例如圈出指定位置的物件，或者依指示排序活動發生的時間時，可以引導孩子講出理由：「點解揀呢幅圖？」「呢件事應該排第一定第二？」這種對話可以幫助孩子將語意、時間序列同邏輯結構結合。

如果孩子未能即時掌握，唔需要催促，可以多做生活示範，例如用玩具比對，幫助孩子由語境學詞，再從詞語建立邏輯感。